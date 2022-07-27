27 Tem 2022 - 10:27- Belediyeler G: 27 Tem 2022 - 10:28

Çankaya Açık Hava Sinema Günleri Bu Hafta Dikmen’de...

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Çankaya Belediyesi Açık Hava Sinema Günleri bu hafta Keklik, Sokullu ve Mürsel Uluç'ta devam ediyor. Bu hafta üç mahallede Aykut Enişte 2, Zoraki Misafir ve Eltilerin Savaşı filmleri Çankayalılarla buluşacak.
Çankaya Açık Hava Sinema Günleri Bu Hafta Dikmen’de... mask
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Çankaya geleneği “Açık Hava Sinema Günleri” 29,30 ve 31 Temmuz'da Keklikpınarı Kapalı Pazar Yeri, Âşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi Bahçesi ve  Mürsel Uluç Kapalı Pazar Yer'inde devam ediyor. Bu haftasonu üç mahallede Aykut Enişte 2, Zoraki Misafir ve Eltilerin Savaşı filmleri Çankayalılarla buluşacak.

SİNEMANIN KEYFİ PATLAMIŞ MISIR VE GAZOZ

Sezon filmleriyle açık havada sinema keyfi yaşatan Çankaya Belediyesi, bu yıl Aykut Enişte 2, Eltilerin Savaşı, Zoraki Misafir ve The Father (Baba) filmlerini Başkentlilerle buluşturacak. Etkinliklere katılan Çankayalılar, patlamış sıcak mısır ve gazoz ikramı ile açık havada sinema keyfi yaşamaya devam edecek.

SİNEMA GÜNLERİ TAKVİMİ

22 Temmuz'da başlayan ve 18 Eylül'e kadar sürecek Çankaya Belediyesi Açık Hava Sinema gösterim takvimi ise şöyle:

29 Temmuz Cuma – 21.00 / Keklik Pazar Yeri - Dikmen / Aykut Enişte 2
30 Temmuz Cumartesi – 21.00 / Âşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi / Zoraki Misafir
31 Temmuz Pazar – 21.00 / Mürsel Uluç Pazar Yeri - İlker, Dikmen / Eltilerin Savaşı

5 Ağustos Cuma – 20.30 / 100. Yıl Pazar Yeri / Baba (The Father)
6 Ağustos Cumartesi – 20.30 / Eski Karapınar Çankaya Evi Önü / Eltilerin Savaşı
7 Ağustos Pazar – 20.30 / Cebeci Camii Önü / Aykut Enişte 2
12 Ağustos Cuma – 20.30 / Arcadium AVM Arkası / Eltilerin Savaşı
13 Ağustos Cumartesi – 20.30 / Emek Pazar Yeri / Baba (The Father)
14 Ağustos Pazar – 20.30 / Akpınar Pazar Yeri / Aykut Enişte 2
19 Ağustos Cuma – 20.30 / İsmet İnönü Parkı (365 AVM Arkası) / Baba (The Father)
20 Ağustos Cumartesi – 20.30 / Uğur Mumcu Parkı / Eltilerin Savaşı
21 Ağustos Pazar – 20.30 / Özgürlük Meydanı/Esat Pazar Yeri Üstü / Aykut Enişte 2
26 Ağustos Cuma – 20.30 / Aşıkpaşa Pazar Yeri/Bademlidere / Zoraki Misafir
27 Ağustos Cumartesi – 20.30 / Keklik Pazar Yeri - Dikmen / Eltilerin Savaşı
28 Ağustos Pazar – 20.30 / Âşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi Bahçesi / Aykut Enişte 2
2 Eylül Cuma – 20.00 / Cebeci Camii Önü / Eltilerin Savaşı
3 Eylül Cumartesi – 20.00 / Mürsel Uluç Pazar Yeri - İlker, Dikmen / Aykut Enişte 2
4 Eylül Pazar – 20.00 / Eski Karapınar Çankaya Evi Önü / Zoraki Misafir
9 Eylül Cuma – 20.00 / 100. Yıl Pazar Yeri / Aykut Enişte 2
10 Eylül Cumartesi – 20.00 / Emek Pazar Yeri / Eltilerin Savaşı
11 Eylül Pazar – 20.00 / Arcadium AVM Arkası / Baba (The Father)
16 Eylül Cuma – 20.00 / İsmet İnönü Parkı (365 AVM Arkası) / Eltilerin Savaşı
17 Eylül Cumartesi – 20.00 / Uğur Mumcu Parkı / Aykut Enişte 2
18 Eylül Pazar – 20.00 / Akpınar Pazar Yeri / Zoraki Misafir

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27 Tem 2022 - 10:27 - Belediyeler

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