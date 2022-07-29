29 Tem 2022 - 16:25- Belediyeler

Çankaya’da Asfalt Çalışmaları Hız Kesmiyor...

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Çankaya Belediyesi, bu hafta  Emek, Kırkkonaklar ve Yaşamkent Mahallesinde tam kaplama asfalt çalışması yaptı. İlçede yer alan 123 mahallede asfalt çalışmalarını koordineli bir biçimde sürdüren Çankaya Belediyesi, tam kaplama çalışması yapıyor.
Çankaya’da Asfalt Çalışmaları Hız Kesmiyor... mask
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Yakupabdal Mahallesinde bulunan Asfalt Üretim Merkezinde kendi işçisi ile ürettiği asfaltı da kullanan Çankaya Belediyesi, yıl sonu hedefi olarak belirlediği 100 bin ton asfalt serimi için tüm birimleriyle çalışıyor. Her hafta farklı mahalle ve bölgede çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, Kırkkonaklar Mahallesi 259 ve 286 sokak ile Yaşamkent Mahallesi 3045,3046,3047 ile 3048 sokakların yanı sıra Emek Mahallesi Şevket Süreyya Aydemir Caddesinde tam kaplama asfalt çalışmalarını tamamladı.

Ankara’nın kalbi Çankaya’da asfaltsız sokak bırakmayacaklarının sözünü veren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Hemşehrilerimizin mutlu olacağı, kendilerini huzurlu hissedecekleri ve iyi ki Çankaya’da yaşıyorum demelerini sağlamak için gece gündüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.
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29 Tem 2022 - 16:25 - Belediyeler

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