Çankaya’da Asfalt Çalışmaları Hız Kesmiyor...

Yakupabdal Mahallesinde bulunan Asfalt Üretim Merkezinde kendi işçisi ile ürettiği asfaltı da kullanan Çankaya Belediyesi, yıl sonu hedefi olarak belirlediği 100 bin ton asfalt serimi için tüm birimleriyle çalışıyor. Her hafta farklı mahalle ve bölgede çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, Kırkkonaklar Mahallesi 259 ve 286 sokak ile Yaşamkent Mahallesi 3045,3046,3047 ile 3048 sokakların yanı sıra Emek Mahallesi Şevket Süreyya Aydemir Caddesinde tam kaplama asfalt çalışmalarını tamamladı.
Ankara’nın kalbi Çankaya’da asfaltsız sokak bırakmayacaklarının sözünü veren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Hemşehrilerimizin mutlu olacağı, kendilerini huzurlu hissedecekleri ve iyi ki Çankaya’da yaşıyorum demelerini sağlamak için gece gündüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.