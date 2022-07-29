Bakan Kirişci duyurdu! Tarımsal Destek ödemeleri Yapıldı! 833,6 milyon TL bugün hesaplarda

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Kirişci, tarımsal destek kapsamında 833 milyon 644 bin 98 lira ödemenin yapılacağını duyurdu.
Duyuruda; Çiğ Süt Desteği 758 milyon 766 bin 281 lira, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 39 milyon 399 bin 326 lira, Büyükbaş Hayvan Hastalıkları Tazminatı 24 milyon 579 bin 214 lira, Uzman Eller Proje Desteği 9 milyon 796 bin 707 lira, Hayvan Gen Kaynakları 1 milyon 102 bin 570 lira olarak ödeneceği kaydedildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.