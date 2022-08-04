Ankara'nın Festivali Başlıyor! Mustafa Ceceli, Sevcan Orhan, Oğuzhan Koç, Haluk Levent Konseri Ne Zaman? Etimesgut Uluslararası Anadolu Günleri Festivali Etkinlik Takvimi...

Büyük festival için hazırlıklar devam ediyor. Bu yılki festivalde Türk Cumhuriyet ve toplulukları, hemşehri dernek vakıflarının yer aldığı 30 katılımcı yer alacak. Türk Beyleri Kent Meydanı'nda gerçekleştirilecek festivalde yer alacak sanatçılarda belirlendi.

HEYECANLI OLMALIYIZ

Festival toplantısında konuşan Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, festivale pandemi nedeniyle 2 yıl ara vermek zorunda kaldıklarını belirterek, "Festivalimizi özledik. Kaldığımız yerden daha güçlü daha coşkulu daha heyecanlı bir şekilde festivalimize devam edeceğiz, sizlerden festivale hazırlanırken heyecanlı ve istekli olmanızı istiyorum” dedi.

FESTİVALDEN ÖTE BERABERLİK

Festivalin Büyük Türk dünyası ve Anadolu'yu kültür ve sanatlarıyla buluşturduğunu ifade eden Demirel, "Bu festival bu toy, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize katkı sağlamaktadır. Bu festivalle kültürümüze, sanatımıza, bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkıyoruz. Siz katılımcılarda bunu bu şekilde görmeniz lazım. Bu Festivalde Türk Cumhuriyet topluluklarının kültürlerini buradaki insanlarımıza gençlerimize gösterebiliyorsak, anlatabiliyorsak, aynı şekilde katılımcı hemşeri derneklerimizin bölgelerinin kültürlerini Türk soydaşlarımıza anlatabiliyorsak amacına ulaşabiliriz” dedi.

FESTİVAL PROGRAMI

1. GÜN / 26 AĞUSTOS 2022 CUMA

Festival Yürüyüşü

(Festival Yürüyüşü Saat: 16.00’da Piyade Mahallesi Salı pazarından başlayıp Festival alanında son bulacaktır.)

Akşam Programı: Kars Ardahan Iğdır Kültür ve Dayanışma Derneği, Adanalılar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği, TÜRKSOY (Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı)

MUSTAFA CECELİ KONSERİ

2. GÜN / 27 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ

Etimesgutlu Çankırılılar Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Yaren ve Kültür Derneği, Niğde İli ve İlçeleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kırgızistan Büyükelçiliği

EKİN UZUNLAR KONSERİ

3. GÜN /28 AĞUSTOS 2022 PAZAR

Ankara Etimesgutlu’lar Derneği, Başkent Tokatlılar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği, BİSAV (Balkan Göçmenleri İktis.Araştırma ve Sos. Yard. Vakfı)

ELİF BUSE DOĞAN KONSERİ

4. GÜN / 29 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ

Erzurum iktisadi sosyal araştırma vakfı (ESAV), Gaziantepliler Yardımlaşma ve Gaziantep Kültür Tanıtım Derneği, Kazakistan Büyükelçiliği

MUSTAFA TAŞ KONSERİ

5. GÜN / 30 AĞUSTOS 2022 SALI

Başkent Samsunlular Derneği, Etimesgut Gümüşhaneliler Derneği, Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği

OĞUZHAN KOÇ KONSERİ

6 GÜN / 31 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA

Kırşehirli Dernekler Federasyonu, Kahramanmaraş ve İlçeleri Kültür Derneği, Kırım Tatarları Kültür ve Yardımlaşma Derneği

İSMAİL ALTUNSARAY KONSERİ

7. GÜN / 01 EYLÜL 2022 PERŞEMBE

Ankara Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği, Etimesgutta Oturan Çorumlular Kültür ve Dayanışma Derneği, Özbekistan Büyükelçiliği

HÜSEYİN KAĞIT KONSERİ

8. GÜN / 02 EYLÜL 2022 CUMA

Kırıkkale İli ve İlçeleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği, Türkmeneli Vakfı Başkanlığı

SEVCAN ORHAN KONSERİ

9. GÜN / 03 EYLÜL 2022 CUMARTESİ

Etimesgut Konyalılar Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Yozgatlılar Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Kültür Derneği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyükelçiliği

AYSEL YAKUPOĞLU KONSERİ

10. GÜN / 04 EYLÜL 2022 PAZAR (FİNAL)

Azerbaycan Büyükelçiliği, Etimesgut Belediyesi Final Gecesi

HALUK LEVENT KONSERİ