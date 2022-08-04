YAŞ Kararları Açıklandı!

Yüksek Askeri Şura'nın (YAŞ) toplantısı sona erdi. YAŞ Kararlarını Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı. Kalın, 38 general ve amiralin emekliliğe sevk edildiğini duyurdu.
Sözcü Kalın, 30 Ağustos 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 16 general ve amiralin de bir üst rütbeye, 47 albayın ise general ve amiralliğe yükseltildiğini açıkladı.
Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in görev süresi 1 yıl uzatıldığını ifade eden Kalın, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz kadrosuzluk dolayısıyla emekliliğe sevk edildiğini açıkladı.
https://twitter.com/tcbestepe/status/1555162225115029511
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.