04 Ağu 2022 - 16:27- Gündem

YAŞ Kararları Açıklandı!

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Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanları emekli edildi. 38 general ve amiral emekliliğe sevk edildi.
YAŞ Kararları Açıklandı! mask
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Yüksek Askeri Şura'nın (YAŞ) toplantısı sona erdi. YAŞ Kararlarını Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı. Kalın, 38 general ve amiralin emekliliğe sevk edildiğini duyurdu.

Sözcü Kalın, 30 Ağustos 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 16 general ve amiralin de bir üst rütbeye, 47 albayın ise general ve amiralliğe yükseltildiğini açıkladı.

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in görev süresi 1 yıl uzatıldığını ifade eden Kalın, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz kadrosuzluk dolayısıyla emekliliğe sevk edildiğini açıkladı.

https://twitter.com/tcbestepe/status/1555162225115029511
# YAŞ Kararları Açıklandı!, Yüksek Askeri Şura'nın (YAŞ) toplantısı, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın

04 Ağu 2022 - 16:27 - Gündem

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