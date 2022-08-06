06 Ağu 2022 - 00:34- Gündem G: 06 Ağu 2022 - 00:35

Balon Balığı için Sürpriz Karar! Kuyruk alım fiyatı değişti Tam Tamına 12,5 TL Ödeniyor...

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Balon balığına sağlanacak destek belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla balon balığı türlerini avlayan kişilere sağlanacak maddi destek belirlendi.
Balon Balığı için Sürpriz Karar! Kuyruk alım fiyatı değişti Tam Tamına 12,5 TL Ödeniyor... mask
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ANKARA (İGFA) - Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, balon balığı türlerinden 'lagocephalus sceleratus' avcılığı yapan balıkçılara 200 bin adede kadar tane başına 12,5 lira, diğer türlerini avlayanlara da 1 milyon adede kadar tane başına 2,5 lira destekleme ödemesi yapılacak.

Türkiye kara sularında yayılım gösteren yabancı istilacı balon balıklarının popülasyonlarının ve stoka katılım oranlarının düşürülmesi, ülke balıkçılığının ve ekonomisinin uğrayacağı zararın azaltılması, sucul biyolojik çeşitliliğin ve stokların korunması, kaynakların sürdürülebilir ve rasyonel kullanılabilirliğinin sağlanması hedefleniyor.
# balon balığı, 'lagocephalus sceleratus

06 Ağu 2022 - 00:34 - Gündem

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