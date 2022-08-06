Türkiye Süper Ligi'nde Şampiyon Kim Olur? Fenerbahçe Mi, Galatasaray Mı, Beşiktaş Mı, Trabzon Mu? İşte O Anket Sonucu

İSTANBUL (İGFA) - benderimki.com online araştırma platformunu araştırmasında Türkiye Süper Ligi'nin yeni sezonuna ilişkin tahminler ortaya çıktı.

Araştırmaya katılan taraftarların dağılımı incelendiğinede; ‘3 Büyükler’ olarak adlandırılan İstanbul takımlarının taraftarları, katılımcıların oldukça büyük bir kısmını oluşturduğu, kjatılımcıların yüzde 37’si Galatasaray’lı, yüzde 31’i Fenerbahçe’li ve yüzde 19’u Beşiktaş’lı olurken, Anadolu kulüplerimizden en çok katılım gösteren taraftarlar ise yüzde 4 ile Trabzonspor olduğu, geriye kalan ise yüzde 9’luk taraftar ise diğer takımları destekleyenlerden oluştuğu kaydedildi.

Yeni sezona güçlü bir kadro ve yeni teknik direktörüyle giriş yapan Fenerbahçe yüzde 37'lik oranıyla ilk sırayı alırken, takımın başına Okan Buruk'u getiren Galatasaray ise yüzde 34'lük oranıyla 2. sırayı aldı. Yüzde 18’lik oranıyla ise Beşiktaş 3. favori konumunda yer aldı.

Bu soruya verilen cevapları daha detaylı incelendiğinde takımlara olan sevginin de ne derece büyük olduğu gerçeği bir kez daha ortaya çıktı.

Araştırmaya katılanların yüzde 81’i takımının durumu ne olursa olsun sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldıracağını düşünürken, sevdiği takımı her zaman şampiyon gören katılımcıları hariç tutarak kalan kişilerin tahminlerine bakıldığında Fenerbahçe yüzde 39’luk oranla şampiyonluk yarışında öne çıktı.

Son 3 senedir her futbol sezonunun başında katılımcılara şampiyonluk tahminlerini soruyoruz. 3 senedir yaptığımız araştırmaların ortak noktası; en çok taraftarı olan kulüp Galatasaray olurken, şampiyonlukta öne çıkan takım ise Fenerbahçe oluyor.

KÜME DÜŞMEYE EN YAKIN ADAYLAR!

Sezon başı itibariyle katılımcıların yüzde 29’u ligin yeni ekibi Ümraniyespor’un küme düşmeye en yakın aday olduğunu belirtirken, yüzde 15’i ise Giresunspor'un ligde tutunamayacağını belirtti. Yüzde 7'lik oy oranlıyla 3. aday ise İstanbulspor oldu.

Katılımcıların yüzde 40’ı altyapının gelişmesi gerektiğini ifade etti. Yüzde 18’i ise bir futbol sistemi üzerinde istikrar yakalanması gerektiğini düşünüyor. Kaliteli transferler yapılarak kadro planlanması yapılması gerektiğini düşünenlerin oranı ise Yüzde 14.

Geçtiğimiz sene Türkiye Futbol Federasyonu tarafından alınan karar ile yabancı sınırı konusu tekrar gündeme geldi. Federasyon kararı gereği bir takımda sahaya çıkabilecek yabancı sayısı 8’e düşürüldü. Mevcut durumda her takımın kadrosunda 14 yabancı futbolcu bulunabiliyorken bu karar kulüplerin oldukça tepkisini çekti. Katılımcılara bir takımda kaç yabancı olması gerektiğini sorduğumuzda verilen cevapların ortalaması 9 yabancı olarak dikkat çekti.