Sincan Belediyesinden Üniversite Adaylarına Rehberlik Desteği...

Sincan Belediyesi, iyi bir okul kazanmak ve hayalindeki mesleği yapabilmek için zorlu bir maratondan geçen öğrencileri sınav öncesinde olduğu gibi sınav sonrasında da yalnız bırakmadı. Sınav öncesi gençlere ücretsiz TYT ve AYT kitapları dağıtıldı. Deneme sınavı yaparak öğrencilerin kendilerini test etmelerine imkan sağlandı.

Sınavın ardından da gençlerin puanları, başarı sıralamaları, üniversitelerin kontenjanları, ilgi ve yetenekleri göz önüne alınarak, geleceklerini belirleyecek doğru adımı atmaları ve sağlıklı tercih yapmaları noktasında öğrencilere destek verildi. Sincan Belediyesi Millet Kıraathanelerinde kurulan ofislerde uzman eğitmenlerden tercih danışmanlığı hizmeti alan öğrenciler duydukları memnuniyeti dile getirerek Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a teşekkür etti.

Gençlere yönelik önemli projelere imza atan, onların sosyal ve eğitim süreçlerine her daim destek olan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Eğitim yolculuğunun her adımında öğrencilerimizle birlikte ilerlemeye gayret gösteriyoruz. Tercih sürecinde de uzman eğitimcilerimiz rehberlik hizmeti verdi. Söz verdiğimiz gibi her yolda siz gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bizler sizinle güçlüyüz. “ açıklamasında bulundu.