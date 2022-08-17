17 Ağu 2022 - 16:12- Belediyeler

Çankaya’da Asfalt Çalışmaları Hız Kesmiyor...

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Çankaya Belediyesi, bu hafta Alacaatlı Mahallesi’nde tam kaplama asfalt çalışması yaptı. İlçede yer alan 123 mahallede asfalt çalışmalarını koordineli bir biçimde sürdüren Çankaya Belediyesi, tam kaplama çalışması yapıyor.

Çankaya’da Asfalt Çalışmaları Hız Kesmiyor... mask
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Yakupabdal Mahallesinde bulunan Asfalt Üretim Merkezinde kendi işçisi ile ürettiği asfaltı da kullanan Çankaya Belediyesi, yıl sonu hedefi olarak belirlediği 100 bin ton asfalt serimi için tüm birimleriyle çalışıyor. 

Her hafta farklı mahalle ve bölgede çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, Alacatlı Mahallesi 3387, 3281, 4920, 3313, 4921, 4916 ve 2991 sokaklarda tam kaplama asfalt çalışmalarını tamamladı. Ankara’nın kalbi Çankaya’da asfaltsız sokak bırakmayacaklarının sözünü veren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Hemşerilerimizin mutlu olacağı, kendilerini huzurlu hissedecekleri ve iyi ki Çankaya’da yaşıyorum demelerini sağlamak için gece gündüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.
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17 Ağu 2022 - 16:12 - Belediyeler

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