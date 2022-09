Sincan'da 3 Bin 109 Can Dostumuzun Tedavisi Yapıldı...

Sincan Belediyesi sokaktaki canlarımıza kol kanat germeye devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Veterinerlik Hizmetleri kapsamında sokak hayvanlarının her türlü sağlık, bakım ve rehabilitasyon işlemlerini yapıyor. Vatandaşlar çevrede gördükleri yaralı ve hasta sokak hayvanlarını 444 4 762 nolu telefonu arayarak Çözüm Merkezi üzerinden veterinerlik birimine bildirebilir.

Sincan Belediyesi Veteriner Hekimler her ihbarı titizlikle değerlendirerek yaralı ve yardıma muhtaç dostlarımızın bakımlarını ve tedavilerini gerçekleştiriyor. Hayvan ambulansları ile de olay yerine giden ekipler yaralı dostlarımıza anında müdahale ediyor.

3 Bin 109 Can Dostumuz Tedavi Edildi

Ocak 2022 yılından bu yana 3 bin 109 can dostumuzun tedavisi yapıldı. 543 sokak hayvanı kısırlaştırılırken; 347 köpek ile 801 kedi aşılandı. Tedavileri Yapılan Can Dostlarımız Yeni Yuvalarına Kavuşuyor Belediye ekipleri tüm bu hizmetlerin yanında sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi için de ayrı bir çalışma yürütüyor. Bu yıl Ocak ayından bu yana 23 can dostumuz gerekli tüm bakımları yapıldıktan sonra sahiplendirilerek sıcak bir yuvaya kavuştu. Yuva arayan patili dostlarımıza aile olmak isteyen vatandaşlar Sincan Belediyesinin Polatlar Mahallesinde bulunan Sokak Hayvanları bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret edebilir.