Hangi borçlar silinecek? 2 Bin TL Ve Altındaki Borçlar Tasfiye Edilecek! İşte İcralık borç düzenlemesinin detayları...

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendiği konuşmasında "15 Ağustos 2022 tarihinden önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacakların gider gösterilerek vergiden düşürülebilmesini ve böylece tasfiyesini sağlıyoruz. Varlık yönetim şirketlerine devredilmiş alacaklar da buna dâhildir." dedi

"REFAHI ARTIRMAK VE ARTAN REFAHI ADİL DAĞITMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, icralık borç düzenlemesinin detaylarını Kabine Toplantısı ardından açıkladı. İşte O Önemli Açıklama....

"Hükümet olarak bir yandan ülkemizin ihtiyacı olan altyapı ve üstyapı yatırımlarını yaparken diğer yandan refahı artırmak ve artan refahı adil dağıtmak için de çalıştıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin can ve mal emniyeti, huzuru, refahı, barış ve güven içinde yaşaması, her vakit olduğu gibi bugün de birinci önceliğimizdir. Bu anlayışla işçilerimizin, emeklilerimizin, memurlarımızın ücretlerinde önemli iyileştirmeler yaptık. Buğday, arpa, çay, fındık, üzüm başta olmak üzere çiftçilerimizin alın terlerinin mahsulü olan tüm ürünlere, hakları olan fiyatları vererek çiftçilerimizi memnun eden adımları attık. Bugün aldığımız yeni bir kararla da vatandaşlarımızın bir kısmının icra takibine uğramasına yol açan 2 bin lira ve altındaki borçlarını tasfiye ediyoruz. Buna göre, 15 Ağustos 2022 tarihinden önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacakların gider gösterilerek vergiden düşürülebilmesini ve böylece tasfiyesini sağlıyoruz. Varlık yönetim şirketlerine devredilmiş alacaklar da buna dâhildir. Böylece icra takibine konu yaklaşık 10 milyon dosya ve yaklaşık 5,5 milyon vatandaşımız, icra takibinden kurtulmuş olacaktır" diye konuştu.

Erdoğan, Hükümet olarak alınan kararın yasal düzenleme boyutunu, Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla birlikte Cumhur İttifakı'nın Meclis grupları hemen atacağını ifade ederek, alınan kararın bu düzenlemeden yararlanacak her bir vatandaşımıza hayırlı olmasını diledi.

Paket kapsamında temel ihtiyaçlara tekabül eden elektrik, su, doğalgaz ve telefon aboneliklerinden kaynaklanan borçlar yer alıyor.

Devlet elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi borçları üstlenecek. Devletin, elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynaklanan borçları üstlenmesi bekleniyor.