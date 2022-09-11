2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılının İlk Ders Zili Bugün Çalacak! Ankara'da Hazırlıklar Tamam...

ANKARA (İGFA) - 2022-2023 eğitim-öğretim yılı yarın başlıyor. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen için ders zili çalacak.
Tüm okullar yeni eğitim dönemine hazırlandı. Milli Eğitim Bakanlığı, okullara ihtiyaçlarını karşılamaları için 3 milyar 100 milyon liralık bütçe gönderdi.
Yeni eğitim öğretim yılında sınıflarda maske takma zorunluluğu olmayacağı bildirildi. Bakanlığın açıkladığı takvime göre okullarda ilk ara tatil 14-18 Kasım tarihleri arasında olacak.
İkinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023'de yapılacak. 23 Ocak'ta başlayacak yarıyıl tatili 3 Şubat'ta sona erecek. Okullar yeni dönemde yaz tatiline ise 16 Haziran'da girecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.