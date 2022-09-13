Detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı! 81 İlde Sosyal Konut Projesinde Tarihi Gün... 50 Bin Konut İstanbul'a... İşte Ayrıntılar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı. Hedeflerinin 2023-2028 yılları arasında 500 bin sosyal konut olduğunu söyleyen Erdoğan, 2+1 evler 608 bin TL, 3+1 evler 850 bin TL'den 240 ay vadeyle satılacağını, arsa ve işyerlerinin ise 120 ay vadeli olarak satılacağını duyurdu.

362 milyar liralık yatırımla hayata geçirileceği belirtilen ve 500 bin konutun inşasını öngören projenin 2 trilyondan fazla ekonomik hareketlilik yaratacağı, 100 bin kişiye istihdam sağlayacağı ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bir çok ilinde, yüzlerce sokakta tarihe vefa, geçmişe saygı projesiyle çalışmaların sürdürüldüğünü vurguladı.

81 İLDE SOSYAL KONUT PROJESİ

Başvurular yarın başlayacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekim ayı sonuna kadar süreceğini ve ilk temelini yılbaşında atacaklarını söyledi.

Bu kampanya sayısı ve kalitesi bakımından dünyadaki en büyük konut yatırımını ifade ettiğini kaydeden Erdoğan, "Cumhuriyet'in 100. yılına böylesine küresel ve tarihi bir kampanya ile girmekten gurur duyuyoruz" dedi. 'İlk Evim, İlk İş Yerim' olarak belirlenen projede hedeflerinin 2023-2028 yılları arasında 500 bin sosyal konut olduğunu kaydetti.

50 BİN KONUT İSTANBUL'A...

Projenin ilk etabını oluşturan 250 bin sosyal konutu, 250 konut arsasını ve 10 bin iş yerini 2 yılda bitirerek hak sahiplerinin kullanımına sunmayı planlandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk etap konutlardan 50 binini İstanbul'da, 18 bini Ankara'da, 12 bin 500'ünü İzmir'de, 10 binini Gaziantep'te, 8 bin 650'sini Bursa'da, 7 bin 500'ünü Konya'da, 4 bin 500'ünü Kayseri'de inşa edileceğini, diğer illerin de nüfuslarına göre değişen sayılarda konut inşası gerçekleştireceklerini açıkladı.

https://youtu.be/rNecHZGVY6k

250 BİN KONUT VE 100 BİN ARSA İKİ YIL İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEK.

Hali hazırda 12 ilimizde 3 bin 930'u tamamlanmış toplamda 10 bini aşan sanayi tipi iş yeri projesinin bulunduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kampanyanın ilk etabı kapsamında 10 bin yeni iş yeri daha küçük ve orta ölçekli sanayicimizin hizmetine sunuyoruz.

Bu iş yerlerini 350 bin liradan fiyatlar ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle 120 ay vade ile emekçi kardeşlerimize, genç girişimcilerimize sunacağız.

'İlk evim', 'ilk iş yerim' projesinin 81 ilimize ülkemize, vatandaşlarımıza, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Şehit yakınları ve gazilere ilk etabın yüzde 5'e denk gelen 12 bin 500 konut, engelli vatandaşlarımıza 12 bin 500 konut, emekli vatandaşlarımıza ise 50 bin konut kontenjan ayırdıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençler içinde 18-30 yaş arasında 50 binini de yarınların teminatı gençlere tahsis ettiklerini açıkladı.

240 AY VADEYLE FİYATLAR AÇIKLANDI...

Maliyet fiyatı üzerinden yüzde 40 indirim yapılarak belirlenen fiyatları da açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konut fiyatlarını 608 bin liralık 2+1 konutların 2 bin 280 TL'den 240 ay vadeyle sahip olabileceğini, 850 bin lira fiyata sahip 3+1 konutların ise 3 bin 187 TL'den başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle başvuru yapabileceğini duyurdu.

ARSALAR 350-500 METREKARE OLACAK

7 ayrı bölgede belirlenen arsalar faizsiz bir şekilde satılacağını kaydeden Erdoğan, iki gruptan oluşan arsaları 192 bin 500 TL'den başlayan toplam fiyat ve bin 604 liradan başlayan taksitlerin 10 yıl vadeyle faizsiz şekilde ödeneceği, ikinci grup olan hisseli parsele ilişkin arsaların ise 112 bin 500 TL'den başlayan toplam fiyatla 937 liradan başlayan taksitlerle yine 10 yıl vadeyle faizsiz şekilde başvuru yapılabileceğini kaydetti.

Erdoğan, arsaların 350-500 metrekare olacağını ve bin 604 lira taksit ile 10 yıl vadeyle ödeneceğini duyurdu.

İnşa edilecek iş yerlerinin ülkemizin yatırımına, üretimine, hatırı sayılır bir katkı sağlayacağından şüpheleri olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca vatandaşı ev sahibi yapmakta kararlı olduklarını söyledi.

Erdoğan, "Hükümetlerimiz döneminde hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma devrimleriyle milletle devleti geçmişte hiç olmadığı kadar bütünleştirdik" dedi.

BAKAN KURUM: 250 ALT SEKTÖRÜ ETKİLEYECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuştu. Bakan Kurum, açıklanacak projenin sadece bir konut projesi olmadığını, 250 alt sektörü etkileyecek, yeni istihdam alanları oluşturacak ekonomiyi büyütecek bir proje olduğunu belirtti.

https://youtu.be/StSes5DnfLU