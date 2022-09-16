Yonca Evcimik 24 Yıl Sonra “Vurula Vurula” ile döndü! Yonca Evcimik Bakın Kaç Yaşında...

İSTANBUL (İGFA) - 80'li yıllardaki arabesk ve hafif müziğin hükümdarlığını kaldırarak, Türk Pop müziğinin 90'lardaki doğuşunun ve Türk Pop Müziğinin altın çağı 90larda birçok ilke imza atanismi Yonca Evcimik'in 1998 yılında piyasaya sürülen 7. albümü olan içinde birçok hiti barındıran bu sayede yüksek albüm satışları sağlamış o yılın birçok ödülünü alan “Günaha Davet” in en çok dikkat çeken şarkısı “Vurula Vurula” aradan geçen 24 yıl sonra dinleyiciden gelen istek üzerine tekrar Alper Atakan’ın düzenlemesini yaptığı yeni haliyle bugün tüm dijital müzik platformlarında müzikseverlerle buluştu.
Türk Popunun efsanesi Yonca Evcimik eğlence ve müzik dünyasında trenleri belirleyen isimlerin başında gelen ünlü iletişimci Özgür Aras ‘ın prodüktörlüğünü yaptığı Noah Music Entertainment etiketiyle piyasaya çıkan şarkısı “Vurula Vurula” nın klibi için model ve spor eğitmeni Furkan Güneş ile kamera karşısına geçti. Klibinin yönetmenliğini Alişan Günay Yıldırım yaparken birbirinden iddialı fotoğraflarını ise Lara Sayılgan çekti.
Yonca Evcimik Bakın Kaç Yaşında...
Fatma Yonca Evcimik; Türk şarkıcı, dansçı, oyuncu, yapımcı ve sunucudur.
Doğum tarihi: 16 Eylül 1963 (59 yıl yaşında), İstanbul
Eşi: Harun Özakıncı (e. 1994–1997)
Doğum adı: Fatma Yonca Evcimik
Ebeveynleri: Kadriye Evcimik, Kenan Evcimik
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.