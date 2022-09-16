16 Eyl 2022 - 21:08- Magazin

Yonca Evcimik 24 Yıl Sonra “Vurula Vurula” ile döndü! Yonca Evcimik Bakın Kaç Yaşında...

ABONE OL Google News Sayfamız

Yonca Evcimik, 24 yıl sonra Vurula Vurula parçasının yeni düzenlemesi ile sevenlerinin kalbini yeniden fethetti.
Yonca Evcimik 24 Yıl Sonra “Vurula Vurula” ile döndü! Yonca Evcimik Bakın Kaç Yaşında... mask
ABONE OL Google News Sayfamız

İSTANBUL (İGFA) - 80'li yıllardaki arabesk ve hafif müziğin hükümdarlığını kaldırarak, Türk Pop müziğinin 90'lardaki doğuşunun ve Türk Pop Müziğinin altın çağı 90larda birçok ilke imza atanismi Yonca Evcimik'in 1998 yılında piyasaya sürülen 7. albümü olan içinde birçok hiti barındıran bu sayede yüksek albüm satışları sağlamış o yılın birçok ödülünü alan “Günaha Davet” in en çok dikkat çeken şarkısı “Vurula Vurula” aradan geçen 24 yıl sonra dinleyiciden gelen istek üzerine tekrar Alper Atakan’ın düzenlemesini yaptığı yeni haliyle bugün tüm dijital müzik platformlarında müzikseverlerle buluştu.

Türk Popunun efsanesi Yonca Evcimik eğlence ve müzik dünyasında trenleri belirleyen isimlerin başında gelen ünlü iletişimci Özgür Aras ‘ın prodüktörlüğünü yaptığı Noah Music Entertainment etiketiyle piyasaya çıkan şarkısı “Vurula Vurula” nın klibi için model ve spor eğitmeni Furkan Güneş ile kamera karşısına geçti. Klibinin yönetmenliğini Alişan Günay Yıldırım yaparken birbirinden iddialı fotoğraflarını ise Lara Sayılgan çekti.

Yonca Evcimik Bakın Kaç Yaşında...

Fatma Yonca Evcimik; Türk şarkıcı, dansçı, oyuncu, yapımcı ve sunucudur. 

Doğum tarihi: 16 Eylül 1963 (59 yıl yaşında), İstanbul

Eşi: Harun Özakıncı (e. 1994–1997)

Doğum adı: Fatma Yonca Evcimik

Ebeveynleri: Kadriye Evcimik, Kenan Evcimik

# Yonca Evcimik, vurula vuruka, Yonca Evcimik Kaç Yaşında...

16 Eyl 2022 - 21:08 - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kenan Doğulu’dan Ankara’da Festival Tadında Konser! mask
Kenan Doğulu’dan Ankara’da Festival Tadında Konser!
Pınar, 'Mış Gibi' İle Döndü... mask
Pınar, 'Mış Gibi' İle Döndü...
Gülben Ergen Yazın Son Konserinde Alaçatı'yı Büyüledi! mask
Gülben Ergen Yazın Son Konserinde Alaçatı'yı Büyüledi!
Venedik Film Festivalinde Türk Yıldızlar Işıldattı! mask
Venedik Film Festivalinde Türk Yıldızlar Işıldattı!
Yonca Evcimik Geri Sayıma Başladı... mask
Yonca Evcimik Geri Sayıma Başladı...
KKTC'de Hadise rüzgârı! Unutulmaz bir gece yaşattı... mask
KKTC'de Hadise rüzgârı! Unutulmaz bir gece yaşattı...
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL