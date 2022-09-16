16 Eyl 2022 - 10:18- Belediyeler G: 16 Eyl 2022 - 10:19

Sincan’da Can Dostlar İçin 68 Besleme Noktası...

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Sincan Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri yaz kış demeden sokakta kalan can dostlarımız için mama takviyesinde bulunuyor. İlçe genelinde besleme noktalarına düzenli olarak kuru-yaş mama ile su bırakılıyor.

Sincan’da Can Dostlar İçin 68 Besleme Noktası... mask
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Besleme noktalarının sayısını 68’e yükselten Sincan Belediyesi sokakta kalan can dostlarımızın aç kalmaması için her mevsim onların yanında. Sincan Belediyesi sokakta yaşayan hayvanların aç kalmaması için ilçe genelinde besleme çalışmalarını artırdı.  Daha çok hayvana ulaşmak için besleme noktasını 68’e yükseltti. Sincan Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri her gün aksatmadan besleme noktalarına bıraktıkları mama ve su ile can dostlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyor.

Ekipler mama dağıtma çalışmalarının yanı sıra, bölgedeki yaralı ve hasta olan hayvanları da acil müdahale aracı ile yerinde ya da Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürerek tedavilerini yapıyor. Sağlığına kavuşturulan can dostlarımız tekrar yaşam alanlarına bırakılıyor. Ocak 2022 yılından bu yana 3 bin 109 can dostumuzun tedavisi yapıldı. 543 sokak hayvanı kısırlaştırılırken; 347 köpek ile 801 kedi aşılandı.

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16 Eyl 2022 - 10:18 - Belediyeler

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