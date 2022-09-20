20 Eyl 2022 - 16:11- Belediyeler

Ankara Haber; Çankaya'dan Türkiye'de Bir İlk Daha...3 Bin İlkokul Öğrencisine Her Gün Sıcak Öğle Yemeği!

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Çankaya tüm Türkiye'ye örnek olacak bir sosyal projenin daha altına imza attı. Çankaya Belediyesi, tüm eğitim öğretim yılı boyunca her gün 3 bin ilkokul öğrencisine ücretsiz öğle yemeği veriyor. Sıcak yemekler her öğlen öğrencilerin sıralarına bırakılıyor.

Ankara Haber; Çankaya'dan Türkiye'de Bir İlk Daha...3 Bin İlkokul Öğrencisine Her Gün Sıcak Öğle Yemeği! mask
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Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: "Okullarımız açıldı. Biz de Çankaya Belediyesi olarak 3 bin ilkokul öğrencimizin sıcak öğle yemeğini sıralarına kadar götürmeye başladık. Artık velilerimiz çocuğunun beslenme çantasına ne koyacağım diye düşünmeyecek.” Çankaya Belediyesi tüm Türkiye'ye örnek olacak ilklere ve rekorlara imza atmaya devam ediyor.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in öncülüğünde başlatılan yeni projeyle Çankaya Belediyesi, tüm eğitim öğretim yılı boyunca her gün 3 bin ilkokul öğrencisine ücretsiz öğle yemeği veriyor. Proje kapsamında ilk etapta dar gelirli vatandaşların yaşadığı mahallelerdeki okullar seçilirken, eğitim öğretimin başladığı ikinci hafta itibariyle öğrencilerin sıcak yemekleri her öğlen sıralarına bırakılmaya başlandı.

AİLE BÜTÇESİNE KATKI

Çankaya Belediyesi olarak göreve geldiklerinden bu yana halkçı yönetim ve sosyal belediyecilik alanında sayısız projeye imza attıklarını kaydeden Başkan Taşdelen "Okullarımız açıldı. Biz de Çankaya Belediyesi olarak 3 bin ilkokul öğrencimizin sıcak öğle yemeğini sıralarına kadar götürmeye başladık. Artık velilerimiz çocuğunun beslenme çantasına ne koyacağım diye düşünmeyecek. Aile ekonomisine çok büyük katkıda bulunmuş olacağız” dedi. Üniversite öğrencilerine ücretsiz akşam yemeği uygulamasının ardından Türkiye'de bir ilki daha hayata geçirdiklerini vurgulayan Taşdelen "Pandeminin ardından geçtiğimiz yıl tüm üniversite öğrencilerimize yemekhanelerimizi açmıştık.

Şimdi ise ilkokul öğrencilerimize her gün bir öğün sıcak yemeklerini okullarına, sıralarına götürüyoruz" diye konuştu. Belediye olarak eğitimin her alanına yetişmeye çalıştıklarını kaydeden Taşdelen, “8 yıl boyunca 250 devlet okulumuzun tadilatını yaptık. Bu yıl da 20 okulumuzun tadilatını yaptık. Eğitime her anlamda destek vermeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

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20 Eyl 2022 - 16:11 - Belediyeler

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