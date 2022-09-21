Ankara Haber; Sincan'da “Kadın Kadına Aile Sohbetleri” Saliha Erdim ile Yeniden Başladı...

Bu yıl da yoğun bir katılımla başlayan programın ilk konuğu Aile Danışmanı ve Yazar Saliha Erdim oldu. Rüstem Altınbaş Konferans salonunda düzenlenen “Kadın Kadına Aile Sohbetleri” kısa bir molanın ardından yeniden Sincanlı kadınlarla buluştu. Birbirinden değerli konukların yer aldığı programın yeni dönem ilk konuğu Aile Danışmanı ve Yazar Saliha Erdim’di.

Büyük ilgi gören ilk programa Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve eşi Emine Ercan ile AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan katıldı.Türk sanat müziği dinletisi ile başlayan programa Sincanlı kadınların ilgisi yoğundu. Katılımcılar Aile Danışmanı ve yazar Saliha Erdim’in bilgi aktarımı ve tavsiyelerini can kulağıyla dinledi.

BAŞKAN ERCAN: “SİNCAN BELEDİYESİ KADINLARIN EMRİNDE”

Programın açılış konuşmasını yapan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ”Hanımlar olmadan hiçbir şey güzel olmuyor. Her şeyin lezzeti, estetiği kadınların elinden geçiyor. Ve daha güzel, daha estetik bir Sincan da kadınlardan geçiyor. Biz de Sincan Belediyesi olarak bu meseleyi çok önemsiyoruz. Biz kadınlarımızı her alanda olması için bütün motivasyonumuzla çalışıyoruz. Kadınlarımızı yaptıklarımıza ne kadar paydaş edersek o kadar önemli bizim için.” diye konuştu.

Başkan Ercan “Önümüzdeki yılı yatırım yılı ilan ettik.” sözleriyle yeni projelerin müjdesini de verdi.

“ 350 dönümlük bir rekreasyon alanı kazandırıyoruz. İçinde göl, eğlence, oturma alanları olan; gezinti yerleri olan bir rekreasyon alanı. Ankara’ya değer katacak. Türkiye'ye değer katacak. Bunu ilçe belediyesi olarak yapıyoruz. Ayrıca Sokak çalışmalarına başladık, Sokakları aydınlatıyoruz. Sincan ana arterlerini estetik aydınlatma ile süslüyoruz.

Sincan’a yeni bir merkezde meydan ve gözü yormayan, ferahlık veren bir açık AVM yapıyoruz. Yapımı devam eden 5 yeni kreşimiz var. 3 yüzme havuzumuz birkaç aya kadar bitmiş olacak. Kütüphanelerimizin sayısını 10’a çıkaracağız. Köylerimize konaklar yapıyoruz. Toplumun her kesimine ulaşmaya çalışıyoruz. Sincan Belediyesi kadınların emrinde.”