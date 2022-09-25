25 Eyl 2022 - 18:26- Gündem G: 25 Eyl 2022 - 18:27

Kahramankazan Kazan Kavurması tescillendi...Kazan Kavurma Nasıl Yapılır? İşte Pişirme Tekniği!

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Geçmişi eskiye dayanan ve Kahramankazan ilçesinin mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olan Kazan Kavurması, Kahramankazan Belediyesi’nin yaptığı başvuru üzerine bir yıl aradan sonra Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan coğrafi işaret tescil belgesi aldı.
Kahramankazan Kazan Kavurması tescillendi...Kazan Kavurma Nasıl Yapılır? İşte Pişirme Tekniği! mask
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Kazan kavurmasının önemli özelliği, üretiminde kullanılan et, kendi coğrafi sınırında beslenen hayvanlardan elde ediliyor olması. Bu nedenle coğrafi sınır ile ün bağı bulunan Kazan Kavurmasının tüm üretim aşamaları, aynı coğrafi sınırlar içerisinde gerçekleştiriliyor.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Kahramankazanımıza özgü geleneksel lezzetlerimizden ‘Kazan kavurması’ Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan coğrafi işaret tescil belgesini aldı. İlçemize hayırlı olsun” diyerek müjdeledi. Kahramankazan Belediyesi, 10. Kazan Kavurması için 01.09.2021 tarihinde kavurma/yemekler ve çorbalar ürün grubu ile başvuruda bulunmuştu.

Türk Patent Coğrafi İşaret Tescil belgesi; No:1225 Mahreç İşareti ile Kazan kavurması ile ilgili ürünün tanımı ve ayırt edici özellikleri ise şöyle belirlendi.

KAZAN KAVURMASI;

- Dana eti, kuru soğan, katı yağ ve tuz kullanılarak üretilen yumuşak yapıdaki kavurmadır. İçeriğinde, baharat dahil herhangi bir katkı maddesi bulunmaz. Porsiyon miktarı 150 gr.dır.

- Kazan Kavurmasının üretiminde kullanılan et, 1,5-2 yaş ve yaş aralığındaki dananın kol kısmından elde edilir, siniri ve varsa yağı alınır. Ete herhangi bir şoklama veya terbiye işlemi uygulanmaz.

- Üretiminde kullanılan katı yağ; tereyağı, margarin veya kemik suyunun kaynatılmasıyla elde edilen yağdır.

- Kazan kavurmasının geçmişi eskiye dayanır. Kahramankazan ilçesinin mutfak kültüründe önemli bir yere sahiptir. Bu sebeplerle coğrafi sınır ile ün bağı bulunur.

PİŞİRİLME TEKNİĞİ:

Kuşbaşı şeklinde doğranan et, kuru soğan ve katı yağ ile birlikte tencereye koyulur. 1-2 dakikada bir, gıda ile temasa uygun tahta kaşık ile karıştırılarak kısık ateşte 3-4 saat pişirilir. Kavurma, kendi suyunda yavaş yavaş pişer. İçine baharat dahil herhangi bir katkı maddesi katılmaz. Pişirme sırasında su ilave edilmediği gibi kavurmanın suyu da alınmaz. Etin pişme süresi yumuşaklığını etkilediğinden, dikkat edilmesi gerekir. Piştikten sonra 30 dakika kadar dinlendirilen Kazan Kavurmasının servisi sıcak olarak yapılır.

Kazan Kavurması’nın denetimi iseKahramankazan Belediyesinin koordinatörlüğünde, Kahramankazan Belediyesi ile Kahramankazan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden konuda uzman birer kişinin katılımı ile oluşan en az iki kişilik denetim mercii tarafından yılda bir kez, şikayet üzerine ve gerekli görülen hallerde ise her zaman gerçekleştiriliyor.

 

 

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25 Eyl 2022 - 18:26 - Gündem

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