26 Eyl 2022 - 16:23- Magazin

‘Leyla Hanım’ Altın Portakal’da! Başrolde Özge Borak Canlandırdığı Leyla Atakan Kimdir? Film Nerede Çekildi?

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Kocaeli'de İzmit Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan ve doğrudan halkın oylarıyla seçilen ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan’ın hayatını anlatan ‘Leyla Hanım’ filmi 1-8 Ekim arasında yapılacak, 59. Antalya Altın Portakal Film Festivalinde özel gösterimler bölümünde izleyiciyle buluşacak.
‘Leyla Hanım’ Altın Portakal’da! Başrolde Özge Borak Canlandırdığı Leyla Atakan Kimdir? Film Nerede Çekildi? mask
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle hayata geçirilen ve Cumhuriyet’in sembol kadınlarından biri olarak tarihte iz bırakan Leyla Atakan’ın hayatını konu alan ‘Leyla Hanım’ belgesel filmi, ulusal ve uluslararası festivallerden ödüllerle dönüyor.

Festival serüveni devam eden ‘Leyla Hanım’ belgeseli Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla 1-8 Ekim arasında yapılacak, 59. Antalya Altın Portakal Film Festivalinde de buluşacak.

Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali, IFA İstanbul Film Ödülleri ve Berlin İndie Film Awards’tan ödülle dönen Leyla Hanım belgesel filmi Anatolian Film Awards’ta (Uluslararası Anadolu Film Ödülleri) En İyi Belgesel Ödülünü kazandı.

Tarihi filmde Leyla Atakan’ı ünlü oyuncu Özge Borak canlandırırken Beyti Engin, Serhan Aslan, Bekir Aksoy, Devrim Nas, Anıl Taşezen, Barış Kıralioğlu, Belma Canciğer, Aylin Aras ve MaNga’nın solisti Ferman Akgül gibi değerli sanatçılar filmin kadrosunda yer alıyor.
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26 Eyl 2022 - 16:23 - Magazin

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