Çankaya'da 90. Dil Bayramı ve Ödül Töreni DTÇSM’de Gerçekleşti...

Alper Taşdelen: “Biz, bilimin ve aklın yolunda yürümeye devam edeceğiz. Sürekli gelişen çağdaş uygarlığı yakalama ve geçme hedefini her zaman taşıyacağız” Çankaya Belediyesinin desteğiyle Dil Derneği tarafından düzenlenen 90. Dil Bayramı etkinliği Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel ve usta edebiyatçı Ataol Behramoğlu’nun yanı sıra yazar ve edebiyatçılar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

TAŞDELEN: “BİLİMİN VE AKLIN YOLUNDA YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Mustafa Kemal Atatürk’ün yaptığı Harf Devrimi’nin önemini ve Dil Bayramı’nın 90 yıllık sürecini anlatan Sevgi Özel’in ardından Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen kürsüye gelerek bir konuşma yaptı. “Bir toplumun dili özgür değilse o millet, o halk özgür olamaz. Bunu en iyi bilen insanlardan birisi tabii ki Mustafa Kemal Atatürk’tü ve 1928’de yaptığı Harf Devrimi ve devamında getirdiği Dil Devrimi Atatürk aydınlanmasının en büyük atılımlarından birisidir” ifadelerinde bulunan Alper Taşdelen; “Atatürkçülükle uğraşmak, Atatürk devrimlerini yıpratmaya çalışmak nafile bir çabadır.

Çünkü Atatürk akıl ve bilimi miras bırakmış, hedef olarak da muhasır medeniyeti göstermiştir. Biz, bilimin ve aklın yolunda yürümeye devam edeceğiz. Sürekli gelişen çağdaş uygarlığı yakalama ve geçme hedefini her zaman taşıyacağız” dedi. Taşdelen, ödül kazananları tebrik ederek konuşmasını tamamladı.

GECEDE ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Gecede, Dil Derneği’nin her yıl verdiği ödüller de sahiplerini buldu. Seçici Kurulun değerlendirmeleri neticesinde Ömer Asım Aksoy Ödülü “Sırça Kanatlar” isimli öykü kitabından dolayı Derya Sönmez’e verildi. Onur ödüllerine ise Ahmet Özer, Canan Güllü, Sedef Kabaş, Neptün Soyer, Güneş Çakmakoğlu layık görülürken hukukun üstünlüğünü savunduğu için Türkiye Barolar Birliği, korkusuzca doğruyu ve gerçekleri dile getirdikleri için de medya kuruluşlarından Tele1, KRT ve Halk TV onur ödülüne layık görüldü.

