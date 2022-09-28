COVID-19 Haftalık Verileri Açıklandı! 21.411 Pozitif Vaka...

Sağlık Bakanlığı, 12-18 Eylül 2022 tarihlerine ilişkin COVID-19 verilerini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanlığı'nın 'covid19.saglik.gov.tr' internet sitesinden alınan bilgiye göre, bir hafta içerisinde 21 bin 411 kişinin PCR testi pozitif çıktı. 17 bin 647 kişinin iyileştiği verilere göre koronavirüs nedeniyle 71 kişi de hayatını kaybetti.

Türkiye’deki toplam vaka sayısı 16 milyon 873 bin 793’e, toplam vefat sayısı ise 101 bin 139’a ulaştı.

Hatırlanacağı gibi, 5 Eylül ile 11 Eylül arasındaki dönemde haftalık vaka sayısı 22 bin 441, vefat sayısı 89 ve iyileşen sayısı 25 bin 143 kişi olarak açıklanmıştı.