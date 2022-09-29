En Başarılı Bakanlık Hangisi? Türkiye de kaç bakanlık var 2022? İçişleri Mi, Adalet Mi, Milli Savunma Mı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mı? İşte Bakanlık listesi...

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde yer alan bakanlıkların yaptığı çalışma, haber ve duyuruları resmi internet siteleri, sosyal medya ve internet medyalarından duyurma açısından değerlendirdik. Bazı bakanlıkların resmi internet siteleri ve sosyal medya hesapları vasatın altında yer alması dikkat çekerken, bazı bakanların şahsi hesaplarından aktif paylaşımları bakanlık resmi sayfalarını geride bıraktı.

Yapılan değerlendirmede, bakanların başarılı olup olmadığı değil, bakanların yaptığı çalışmaları bakanlıkların resmi internet sitesi, sosyal medya hesapları ve internet medyalarından ne kadar başarılı bir şekilde servis ettiği ile ilgili bir değerlendirme yapıldı.

Değerlendirme sonucunda birinci olan İçişleri Bakanlığı zirveye yerleşirken, ikinciliği Milli Savunma Bakanlığı, üçüncülüğü ise Gençlik ve Spor Bakanlığı aldı. Ticaret Bakanlığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, vasatın altında kalarak son 3 sırayı paylaştı.

İŞTE BAKANLIKLARIN GENEL SIRALAMASI

1.İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 100 PUAN

Süleyman Soylu’nun bakanlık görevini üstlendiği İçişleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, bakanlık resmi internet sitesini en iyi kullanan bakanlık diyebiliriz. Günlük ortalama 2-3 haber paylaşımının yanı sıra Bakan Süleyman Soylu’nun sosyal medya paylaşımlarını da sitesinden Bakan’dan haberler başlığıyla vermesi beğeni topluyor. Sosyal medya hesaplarından yapılan saatlik paylaşımlar da, yapılan çalışma ve duyuruların vatandaşa ulaşması açısından etkili oluyor. Basın bülteni mail sistemi konusunda en başarılı bakanlık diyebiliriz.

Gerek Valilik, gerekse İl Emniyet ve İl Jandarma tarafından 81 ilde yayın yapan medyalara ulaşabilen bakanlık, duyurularını ülkenin en ücra köşesine ulaştırmayı başararak tam not alıp, bakanlıklar arasında birinci olmayı başardı.

2.MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI: 98 PUAN

Hulusi Akar’ın bakanlık görevini üstlendiği Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, bakanlık resmi internet sitesini en iyi kullanan bakanlıklardan biri oldu. Haber ve duyuruları güncel olarak dakikasında yayınlayan bakanlık, 81 il ve yurt dışı operasyonları videolu basın bülteni olarak da servis ediyor.

Sosyal medya hesaplarını da çok iyi kullanan bakanlık, olumlu tam not alırken, basın bülteni mail sistemini de etkin kullanan bakanlıklar arasında yer aldı. Başarılı bakanlıklar arasından ilk sıralarda yerini alan bakanlık, terör örgütlerine karşı yapılan başarılı operasyonları da gururla vatandaşlara duyuruyor.

3.GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI: 95 PUAN

Mehmet M. Kasapoğlu’nun bakanlık görevini üstlendiği Gençlik ve Spor Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, bakanlığın resmi internet sitesini en aktif kullanan bakanlıklardan biri. Basın bülteni, haber ve duyuruları zamanında yayınlayan, günde ortalama 3 haber paylaşımıyla dikkat çeken bakanlık olarak göze çarpıyor.

Sosyal medyayı da iyi kullanan bakanlık, ortalama 3-4 saatte bir yaptığı paylaşım ve duyurularla dikkat çekiyor. Basın bülteni mail sistemi konusunda diğer bakanlıklar gibi pasif kalan bakanlık, internet sitesi ve sosyal medya başarıları nedeniyle iyi derece alan bakanlıklar arasına girdi.

4.ADALET BAKANLIĞI: 90 PUAN

Bekir Bozdağ’ın bakanlık görevini üstlendiği Adalet Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, bakanlığın resmi sitesini sürekli güncel tutuyor. Basın bülteni ve haber paylaşımlarında bol fotoğraf seçenekleri de sunan Adalet Bakanlığı resmi internet sitesinde görüntülü haber, fotoğraf ve haber arşivi ile de internet medyalarına kolaylık sağlanıyor.

Adalet Bakanlığı’nın basın bülteni mail sistemi sadece ulusal medyalara yapıldığı için 81 ilde yayın yapan internet medyaları, haberleri bakanlığın sitesinden takip etmek zorunda kalıyor. Bakanlığın sosyal medya hesapları, güncel ve anında yapıldığı da gözlemleniyor. Basın bülteni mail sistemindeki eksikliğinden puan kırılsa da başarılı bakanlıklar arasında yerini alıyor.

5.KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI: 85 PUAN

Mehmet Nuri Ersoy’un bakanlık görevini üstlendiği Kültür ve Turizm Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, bakanlık resmi internet sitesinden ortalama günlük bir haber paylaşımı ile vasat seviyede güncelleme gerçekleştiriyor. Sosyal medya mecralarını iyi kullanan bakanlık, paylaşımlarının çoğunluğunu videolu yapması da dikkatlerden kaçmıyor. Bakanlık, basın bülteni paylaşımlarını il müdürlükleri aracılığıyla yerel medyalarla paylaşması, vatandaşlara duyuru ve haberleri en iyi şekilde duyurması açısından önemli. Çalışmalarıyla başarılı bakanlıklar arasında yerini alıyor.

6.SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI: 80 PUAN

Mustafa Varank’ın bakanlık görevini üstlendiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, bakanlık resmi sitesinden yaptığı haber ve duyurularda günlük ortalama 2-3 haber ile iyi derece aldı. Sosyal mecraları da iyi kullanan bakanlık, saatlik paylaşımlarla haber ve duyuruları vatandaşlara ulaştırıyor. Basın bülteni mail sisteminde başarılı olamayan bakanlık, yerel medyalara ulaşmakta güçlük çekerken, bu konuda eleştiriler de alıyor.

Genel bilgilendirmelerde başarılı grafiği ile iyi not alan bakanlık, Bakan Mustafa Varank’ın başarı grafiğine de destek oluyor.

7.ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI: 79 PUAN

Adil Karaismailoğlu’nun bakanlık görevini üstlendiği Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, resmi internet sitesinde günlük ortalama 2 haber paylaşımı ile öne çıkıyor. Ulaşımda yapılan projelerin geniş yer bulduğu bakanlık sitesinde, vatandaşların ulaşmak istediği bilgiler kolaylıkla takip edilebiliyor. Sosyal medyada güncel ve saatlik paylaşımlar da dikkatlerden kaçmazken, projelere yönelik özel videolar da vatandaşların beğenisine sunuluyor.

Basın bülteni mail sitemiyle internet medyalarına ulaşma konusunda başarısız görünen bakanlık, yerel medyaların olumsuz eleştirilerine maruz kalabiliyor.

8.TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI: 77 PUAN

Vahit Kirişci’nin bakanlık görevini üstlendiği Tarım ve Orman Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, resmi internet sitesinden günlük ortalama 2 haber paylaşımı ve duyurularıyla başarılı ve istikrarlı bir grafik sergiliyor. Sosyal medyada saatlik paylaşımlarıyla da yine başarı grafiğini yükselten bir bakanlık görünümü sergiliyor.

Ancak, il müdürlüklerinin yerel medyadan uzak kalması, basın bülteni ve haber paylaşımlarında etkisiz kalması başarı notunu düşüyor. Vatandaşların bilgi anlamındaki ulaşılabilirliği, bakanlık seviyesinde mümkün olurken, çoğu il müdürlüklerine ulaşılamaması da eleştirilere yol açıyor. Tüm bunlara rağmen başarılı bakanlıklar arasında yerini almayı başarıyor.

9.MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI: 75 PUAN

Mahmut Özer’in bakanlık görevini üstlendiği Milli Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, günlük ortalama 2 haber paylaşımı, güncel duyurularıyla bakanlık resmi internet sitesini güncel tutuyor. Eğitim konusunda vatandaşların merak ettiği konulara sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla duyuran bakanlık, basın bülteni mail sisteminde başarısız kalıyor. Bazı il müdürlüklerinin yerel medyayı bilgi açısından desteklemede, doğru bilgi paylaşımında sıkıntılar yaşanıyor. Genel anlamda vasatın üzerinde yer bulan bakanlık, veli ve öğrencilere duyurularını ulaştırma anlamında okulları da kullanması bir avantaj olarak görünüyor.

10.HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI: 70 PUAN

Dr. Nureddin Nebati’nin bakanlık görevini üstlendiği Hazine ve Maliye Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, bakanlık resmi internet sitesinden günlük ortalama bir haber paylaşımlarıyla istikrarı koruyor. Bakanlık sitesinde videolu haberler bölümü de başarılı bir çalışma olarak göze çarpıyor. Diğer yandan sosyal medya hesaplarında günlük ortalama 1-2 paylaşımla da istikrarlı gidişi devam ediyor. Ancak, vatandaşların ekonomi anlamında daha çok bilgi beklemesi de yorumlardan anlaşılıyor. Basın bülteni mail sisteminde eksikliği de göze çarpan bakanlık, vasatın üzerinde bir durum sergileyerek başarılı bakanlıklar arasına girmeyi başarıyor.

11.ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI: 65 PUAN

Murat Kurum’un bakanlık görevini üstlendiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, sosyal medya hesaplarını çok iyi kullanıyor. Sürekli vatandaşla diyalog halinde olan bakanlık, sosyal medya hesabından başlattığı “bir soru, bir cevap” paylaşımlarıyla vatandaşın merak ettiği ve sorduğu sorulara yanıt veriyor. Bakanlığın resmi internet sitesi o kadar başarılı değil. Sitenin geç açılması en büyük dezavantaj olurken, haber sitesi gibi manşet düzeni yapılması, onun haricinde bir alanda başka paylaşım, duyuru vs. olmaması da olumsuz tepkileri beraberinde getiriyor. Günde ortalama 2 haber paylaşılan bakanlık sitesinin basın bülteni mail sisteminin de düzenli olmaması puan kırıyor.

12.DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: 60 PUAN

Mevlüt Çavuşoğlu’nun bakanlık görevini üstlendiği Dışişleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, bakanlığın resmi internet sitesini güncelleme konusunda vasatın üzerine çıkamıyor. Basın bülteni, haber ve duyuruların günde ortalama 1 kez yapıldığı haber sitesinin tema olarak görselliği de olumsuz eleştirileri beraberinde getiriyor. Basın bülteni mail sisteminin de diğer bakanlıklar gibi başarısız ve düzensiz olduğunu söylemek mümkün. Sosyal medya paylaşımlarında genelde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın retweet yapılması, bakanlığın duyuru ve haber paylaşımların daha az olması da vasat bir görünüm sergiliyor. Ancak, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu’nun dış ülkelerle ilişkileri bakanlığa biraz daha artı yazıyor.

13.AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI: 55 PUAN

Derya Yanık’ın bakanlık görevini üstlendiği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, günde ortalama bir haber paylaşımı yaparak bakanlığın resmi internet sitesini güncel tutmaya çalışıyor. Basın bülteni, haber ve duyuruları açısından içeriği bol fotoğraflı sunuluyor. Bakanlığı basın bülteni mail sistemi başarılı olmamakla birlikte yerelde yayın yapan internet medyaları unutuluyor. Bakanlığın sosyal medya hesaplarından günde bir paylaşım yapılması vasat bir görüntü sergiliyor.

14.SAĞLIK BAKANLIĞI: 53 PUAN

Fahrettin Koca’nın bakanlık görevini üstlendiği Sağlık Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, pandemi sürecindeki etkisini kaybetmiş durumda. Resmi internet sitesinden yapılan duyuru ve haber paylaşımlarında çok geri kalan, ortalama 15 günde bir haber paylaşan bakanlık, vasatın altında kaldı. Sosyal medya paylaşımlarında ise, günde bir paylaşımla beklentilerin çok gerisinde kalarak eleştirileri de beraberinde getirdi.

Basın bülteni mail sistemi konusunda, il müdürlüklerini iyi kullanan bakanlık, sosyal medya ve internet sitesi paylaşımlarında aldığı geçersiz not ile vasatın altında bakanlar arasında yerini aldı.

15.TİCARET BAKANLIĞI: 50 PUAN

Mehmet Muş’un bakanlık görevini üstlendiği Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, bakanlık resmi internet sitesinden yaptığı haber ve duyurularda ortalama günde 1 haber paylaşımıyla vasat bir grafik çizdi. Sosyal medya paylaşımlarında etkin rol oynayan bakanlık, ortalama günlük 2-3 paylaşımla vasatın üzerine çıktı. Basın bülteni mail sistemi açısından yerel medyalara ulaşamayan bakanlık, il müdürlüklerinin de etkisiz olması sebebiyle başarılı bakanlıkların arasında girmeyi başaramadı.

16.ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI: 47 PUAN

Fatih Dönmez’in bakanlık görevini üstlendiği Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, bakanlık resmi sitesinden basın bülteni, haber ve duyurularla ilgili güncelleme sıkıntısı yaşayan bakanlıklardan biri. 3-4 günde bir ortalama haberin paylaşıldığı bakanlık resmi internet sitesinde vatandaşların doğalgaz ve enerji kaynakları ile ilgili merak ettiği bilgilere ulaşamaması da puan kırıyor. Sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda günde ortalama bir paylaşımla vasatın altında kalan bakanlık, aslında vatandaşların en çok takip etmek ve bilgi almak istediği bakanlık olmasına karşılık, duyuru, haber ve paylaşımlarda eksiklik eleştirilere yol açıyor. Basın bülteni mail sistemi de en büyük sıkıntılardan biri olarak ortaya çıkıyor.

17.ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI: 45 PUAN

Vedat Bilgin’in bakanlık görevini üstlendiği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, vasatın altında kalan bakanlıklardan olurken, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, bakanlığın resmi internet sitesinden 3-5 günde bir haber paylaşımı yapması, düzenli duyuru yapmaması da vatandaşların bakanlıktan bihaber olmasını tetikliyor. Bakanlığın sosyal medya paylaşımları da yine 4-5 günde bir yapılması, Bakan Vedat Bilgin’in çalışmıyor algısını oluşturuyor. Özellikle başta EYT olmak üzere SGK konusunda bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşların bilgi eksikliği yaşaması, sosyal mecralarda doğru olmayan bilgilere inanılmasına vesile olduğu için vasatın altında bakanlık oldu.

EN FAZLA PAYLAŞIM YAPAN BAKANLIKLAR:

1.Dışişleri Bakanlığı : 23.800

2.Gençlik ve Spor Bakanlığı 21.700

3.Sağlık Bakanlığı : 20.800

4.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 16.200

5.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı : 15.700

6.Kültür ve Turizm Bakanlığı : 14.500

7.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı : 14.300

8.Milli Savunma Bakanlığı : 13.800

9.İçişleri Bakanlığı : 8.927

10.Tarım ve Orman Bakanlığı : 8.419

11.Milli Eğitim Bakanlığı 8.375

12.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı : 8.090

13.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: 5.456

14.Ticaret Bakanlığı : 4.224

15.Adalet Bakanlığı: 3.026

16.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı : 2.656

17.Hazine ve Maliye Bakanlığı : 1.980

SOSYAL MEDYADA EN FAZLA TAKİPÇİSİ OLAN BAKANLIKLAR:

1.Milli Savunma Bakanlığı : 2,5 milyon

2.İçişleri Bakanlığı: 2,4 milyon

3.Milli Eğitim Bakanlığı : 2,4 milyon

4.Sağlık Bakanlığı: 2,4 milyon

5.Dışişleri Bakanlığı: 1,6 milyon

6.Adalet Bakanlığı: 1,1 milyon

7.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 937,8 bin

8.Hazine ve Maliye Bakanlı: 725,6 bin

9.Gençlik ve Spor Bakanlığı: 486,8 bin

10.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı : 452,4 bin

11.Tarım ve Orman Bakanlığı: 435,3 bin

12.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: 404,3 bin

13.Kültür ve Turizm Bakanlığı: 385,9 bin

14.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 378,4 bin

15.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: 275,6 bin

16.Ticaret Bakanlığı: 228,8 bin

17.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: 180,9 bin