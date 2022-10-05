Müjdeli Haber: Geniş Kapsamlı Sicil Affı torba yasa teklifine dahil edildi! 2022 sicil affı var mı?

KAMİAD yöneticileri AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ı ziyaret etti Kamu Müteahhitleri ve İş İnsanları Derneği (KAMİAD) Genel Başkanı Ali Adıgüzel ve beraberindeki heyet AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ı ziyaret etti.

KAMİAD tarafından yapılan açıklamada, taahhüt sektöründe yaşanan problemlerin ve çözüm önerilerinin konuşulduğu belirtildi.

KAMİAD Genel Başkanı Ali Adıgüzel, “Sektörün en büyük problemi olan yüksek enflasyonun telafisi için TBMM’de kabul edilerek yürürlüğe giren fiyat farkı yasa değişiklikleri beklentileri karşılayamadı. Düzenlemeler, inşaat sektörü ile onun doğrudan ve dolaylı etkisi altındaki 250’den fazla alt sektörün sorunlarına çare olmadı” dedi.

3000’den fazla kamu müteahhidi şirketlerini kapatmak zorunda kaldı

Yılın ilk 8 ayında 3000’den fazla kamu müteahhidi şirketlerini kapatmak zorunda kaldığını belirten Adıgüzel, “Bu yaralar sarılmaz, sektörün yaşadığı sorunlara tatmin edici ve kalıcı çözümler getirilmezse, Türkiye’deki 80 bine yakın müteahhittin ticari faaliyetleri duracak. Bu da bir milyona yakın işçinin doğrudan işsiz kalması anlamına geliyor. Kamuya iş yapan müteahhitler için ivedi bir şekilde tedbirler alınmalı ve bu tedbirler Ekim ayında TBMM’ye gelecek olan torba yasa teklifine dahil edilmelidir” İfadelerini kullandı.

Öncelikli taleplerini açıklayan Ali Adıgüzel, ‘’Teminatı irad kaydedilen ve ihale yasaklısı olan yüklenicilerin teminatlarının iadesi ve sicil affı getirilmesi, işin gerçekleşme yüzdesine bakılmaksızın şartsız tasfiye hakkı verilmesini de içeren yeni bir ek fiyat farkı ve tasfiye yasa değişikliğinin yürürlüğe girmesi, ayrıca artırımlı fiyat farkı katsayılarının ( B ve D) 2,00 gibi makul bir seviyeye çekilmesidir” dedi.

Öte yandan görüşmede AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın konuyu ilgili bakanlıklarla görüşeceğini, Kamu İhale Kurumu’nun da bu çalışmaya dahil edileceğini söylediği belirtildi. Elitaş’ın, “Geniş Kapsamlı Bir Sicil Affının” Ekim ayında TBMM’ye gelecek olan torba yasa teklifine dahil edildiği bilgisini paylaştığı bildirildi.