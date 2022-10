Çankaya'dan Çocukların Eğitimine Katkı...

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ‘Biz En Çok Çocukların Belediyesiyiz’ anlayışı ile hareket eden Çankaya Belediyesi, çocukların eğitim hayatına katkı sunmaya devam ediyor. Yeni eğitim-öğretim döneminde 18 okulda 3 bin çocuğa öğle arasında sıcak yemeklerini sıralarına götüren Çankaya Belediyesi, kırtasiye setlerini de dağıtmaya başladı.

Çocukların iyi bir eğitim almaları için tüm imkanları seferber eden Çankaya Belediyesi okul araç ve gereçlerini içeren kırtasiye setlerini öğrencilere armağan ediyor. Çocukların bir eğitim-öğretim dönemi boyunca kullanacağı defter, kalem, silgi ve kalemtıraştan oluşan kırtasiye setlerini okullarında dağıtan Çankaya Belediyesi, aile bütçesine de katkı sunmuş oluyor.

ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU İÇİN ÇALIŞIYORUZ

İlkokul öğrencisinden üniversiteye giden gençlere kadar eğitim gören her kesimin yanında olduklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “İlçemizde yaşayan çocuklarımızın iyi eğitim almaları için çabalıyoruz. Okulların tadilatından çocuklarımızın beslenmesine kadar destek olmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın mutluluğu için çalışıyoruz” diye konuştu.

