21 Eki 2022 - 12:57- Belediyeler G: 21 Eki 2022 - 12:58

Ankara Haber; Ampute Futbol Milli Takımına Kahramankazan Spor faaliyetleri Tanıtıldı...

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Alves Kablo'nun Kahramankazan'da bulunan fabrika bahçesinde düzenlenen etkinlikte, dünya şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı'nın oyuncuları, teknik direktör Osman Çakmak, Kahramankazan Belediye Başkan Vekili Altuğ Özcü, Türkiye Bedensel engelliler spor Federasyonundan bazı yöneticiler bir araya geldi.
Ankara Haber; Ampute Futbol Milli Takımına Kahramankazan Spor faaliyetleri Tanıtıldı... mask
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Ampute Milli Takımı ile sohbet eden Belediye Başkan Vekili Altuğ Özcü ülkemizi ve bizleri gururlandırdıklarını ifade ederken, kendilerini Kahramankazan’da misafir ettikeri için onur duyduklarını belirtti. Özcü ayrıca Milli sporculara ve teknik ekibe Kahramankazan’daki spor faaliyetlerini de anlattı.

Alves Kablo olarak ampute futbol camiasına desteklerinin süreceğini de dile getiren Alabıcak, "Biz bu kulübü kurarken bir-iki yıllık değil, nesillere aktarmak için hayata geçirdik. Müjdesini de vereyim, bir altyapı projesi başlatmak istiyoruz, yurt genelinde, 12-14 yaşındaki evine kapanmaktan ziyade sosyalleşmeyi sevecek insanları hayata bağlamak için böyle bir proje başlatmaya niyetlendik." ifadelerini kullandı. 

İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı oyuncularına ve teknik direktör Osman Çakmak'a, Alves Kablo yönetimi 2'şer Cumhuriyet altını hediye etti.Dünya kupasının mutluluğu ve coşkusunun devam ettiğini belirten Osman Çakmak da şunları kaydetti:"Kaç yıllık bir özlem ve hasret vardı, omuzlarımdan öyle bir yük kalktı.

Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Kulüpler bizim için çok önemli, Hikmet Başkanın Alves Spor Kulübü'ne destek olması, oradan şu anda milli takımda 5 futbolcumuzun olması ayrı bir gurur. Yapmış olduğumuz projelerin içerisine belediyeler, kurumsal şirketler ve aynı zamanda özel sektörü de almamız lazım. Ben şahsım, federasyonum ve milli takım topçularım adına teşekkür ediyorum, çam sakızı çoban armağanı bir de ayrıyeten onlara ödül vermesi gerçekten bizi çok mutlu etti.

Hep söylüyorum ülke için kim ne yaparsa Allah bin defa razı olsun, Allah sağlıklı ömür versin. Bu çocuklar da gerçekten dünya kupasını getirdiler. "Konuşmaların ardından Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü Başkanı Hikmet Alabıcak,  Ampute Futbol Milli Takımı oyuncularına ve teknik direktör Osman Çakmak'a hediyelerini takdim etti.

 

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21 Eki 2022 - 12:57 - Belediyeler

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