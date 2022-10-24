24 Eki 2022 - 11:00- Yaşam G: 24 Eki 2022 - 11:01

Çocuklarda Doğumsal Kalp Hastalığına Dikkat! İşte Doğumsal Kalp Hastalığında İhmale Gelmez 8 Sinyal!

ABONE OL Google News Sayfamız

Dünyada her yıl yaklaşık bir milyon 200 bin, ülkemizde de her yıl yaklaşık bin 700 bebek ve çocuğa doğumsal kalp hastalığı tanısı konuyor. Damar, kapak veya kalbin gelişimindeki bozukluklar ile büyük damarların yer değiştirmesi başta olmak üzere, 200’ü aşkın doğumsal kalp hastalığı mevcut.

Çocuklarda Doğumsal Kalp Hastalığına Dikkat! İşte Doğumsal Kalp Hastalığında İhmale Gelmez 8 Sinyal! mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Acıbadem International Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Umut Karabulut, doğumdan itibaren bebeğin beslenmesi ve oksijen ihtiyacı gibi birçok yaşamsal fonksiyonu olumsuz etkileyen doğumsal kalp hastalıklarında erken tanı ve tedavinin hayati önem taşıdığını belirterek, “Günümüzde doğru tedavi yaklaşımlarıyla, doğumsal kalp hastalığıyla dünyaya gelen bebekler sağlıklı ve uzun bir yaşam sürebiliyorlar. Üstelik özellikle girişimsel kardiyoloji alanında son yıllarda geliştirilen birçok yöntem tanı ve tedaviyi oldukça hızlandırdı.

Pek çok hastalık artık koroner anijyografi gibi girişimsel yöntemlerle, ameliyata ihtiyaç duyulmadan giderilebiliyor. Ancak tedaviden etkin sonuç alınmasındaki en önemli unsur, hastalığa erken tanı konulması. Bu nedenle çocukların rutin kontrolleri asla ihmal edilmemeli ve doğumsal kalp hastalığına yönelik belirtilerde zaman kaybetmeden hekime başvurulmalıdır.” diyor.  

Bu sinyalleri asla gözden kaçırmayın! 

Doğumsal kalp hastalıkları; bebeğin anne karnında iken kalp ve damar sisteminin oluşumu sırasında meydana gelen, normal dışı yapısal değişimlere bağlı olarak doğum sonrasında ciddi bulgulara yol açan hastalıklar olarak nitelendiriliyor. Doğum anından itibaren belirti vermeye başlayabiliyor veya tam tersine uzun süre belirtisiz bir seyir de izleyebiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Umut Karabulut, doğumsal kalp hastalıklarının en sık görülen belirtilerini şöyle sıralıyor:  

Yenidoğan ve bebeklik döneminde

Doğum ağırlığının ortalamanın altında olması 

Emme güçlüğü, emerken çabuk yorulma ve ara verme

Sık ve yoğun terleme

Boy ve kilo artışının yetersiz olması 

Okul çağından itibaren 

Çabuk yorulma

Efor kapasitesinin kısıtlı olması

Çarpıntı ve göğüs ağrısı gibi şikayetlerin sık sık olması Dudak çevresinde, el ve ayaklarda ya da tüm vücutta morarma 

Henüz anne karnında teşhis edilebiliyor

Doğumsal kalp hastalıklarının tanısı hamileliğin 18. haftasından itibaren anne karnında ekokardiyografi (ultrason)   yöntemiyle konulabiliyor. Bebeklik ve çocukluk çağında da seri kontroller ile teşhis edilebiliyor. Tanıda temel olarak; detaylı anamnez ve fizik muayene, temel laboratuvar tetkikleri, oksijen satürasyonu ölçümü, akciğer grafisi, EKG, EKO (Ekokardiyografi), 24 saatlik ritim takibi (holter), efor (koşu bandı) testi, kardiyak MR, bilgisayarlı tomografi ve anjiyografi yöntemlerinden faydalanılıyor.  

Tedavide 4 yaklaşımdan faydalanılıyor

Doğumsal kalp hastalığının tedavisinde 4 yaklaşımdan faydalanılıyor: Tedavisiz periyodik izlem, medikal tedavi, girişimsel tedavi (anjiyografik yöntemler) ve cerrahi yöntem. “Hangi hastada hangi yöntemin seçileceği tamamen hastaya özeldir” bilgisini veren Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Umut Karabulut, şöyle devam ediyor: “Örneğin siyanotik, yani morarma ile giden kalp hastalıkları daha ağır seyrettiği için bu bebeklerin doğum anında tanısının konulması ve günler, en geç haftalar içerisinde cerrahiye alınmaları gerekiyor.

Aksi takdirde bu bebekler akut kalp ve solunum yetersizliği nedeniyle hayatını kaybedebiliyor. Siyanotik olmayan, daha hafif seyirli, örneğin küçük kalp delikleri okul çağına kadar kendiliğinden de kapanabildiği için çocuk düzenli olarak uzun süre izlenebiliyor. Bu periyotta gelişen çarpıntı ile nefes darlığı gibi şikayetlere yönelik ilaçlar da kullanılabiliyor.  

Kalbe ‘Girişimsel yöntemler’ ile dokunuş

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Umut Karabulut, doğumsal kalp hastalığında ‘girişimsel tedavi’ yöntemlerinin de son derece önem taşıdığına işaret ederek, “Uygun hastalarda kardiyoloji uzmanları tarafından kalbin karıncıkları veya kulakçıkları arasında oluşan delikler anjiyografi ile kapatılabiliyor. Ayrıca ‘aort koarktasyonu’ denilen damardaki daralma stent ile genişletilebiliyor. Bunların yanı sıra akciğer damarı ile aort arasındaki tünel de yine anjiyografi yöntemiyle kapatılabiliyor.

Bu hastalıklarda girişim riskli ya da uygun değilse cerrahi yöntemle düzeltme yapılıyor.” diyor. Diğer tüm hastalıklar ise daha kompleks ve tehlikeli olduğu için ana tedavi yöntemi cerrahi oluyor. Erken teşhis edildiği takdirde tüm tedavi yöntemlerinden oldukça başarılı sonuçlar elde edilebiliyor; çocuk sağlıklı ve uzun yıllar yaşayabiliyor. 

8 Risk Faktörüne Dikkat! 

Birçok etkene bağlı olabilmekle birlikte, doğumsal kalp hastalığının net bir nedeni yok. Genetik faktörler, hamilelik sürecinde yaşanan sorunlar ve anneye ait faktörler, en önemli unsurları oluşturuyor. 

* Akraba evliliği

* Aile bireylerinde (anne, baba, kardeş) doğumsal kalp hastalığı ve genetik sendrom öyküsü

* Hamilelikte radyasyon maruziyeti

* Hamileliğin ilk üç ayında geçirilen viral enfeksiyonlar

* Genetik hastalıklar

* Hamilelikte diyabet olması

* Hamilelikte alkol tüketimi

* Hekim önerisi olmadan ilaç tüketimi

# Çocuklarda Doğumsal Kalp Hastalığı, Doğuştan gelen kalp hastalıkları nelerdir?, Doğumsal kalp hastalıkları neden olur?, Çocuklarda kalp hastalığı belirtileri nelerdir?, Bebeğin kalp hastası olduğu nasıl anlaşılır?, Doğumsal kalp hastalıkları genetik midir?, En tehlikeli kalp hastalığı nedir?
# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Kış Aylarında D Vitamini İhtiyacı Artıyor! Kilo Kontrolü Zorlaşıyor! İşte Kış Aylarında Sağlıklı Beslenme Tüyoları... mask
Kış Aylarında D Vitamini İhtiyacı Artıyor! Kilo Kontrolü Zorlaşıyor! İşte Kış Aylarında Sağlıklı Beslenme Tüyoları...
Travmatik Olaylar Çocukları Nasıl Etkiliyor? Ebeveynler Nasıl Davranmalı? mask
Travmatik Olaylar Çocukları Nasıl Etkiliyor? Ebeveynler Nasıl Davranmalı?
Kemoterapi Nedeniyle Erken Menopoza Giren Kadınlara Öneriler! mask
Kemoterapi Nedeniyle Erken Menopoza Giren Kadınlara Öneriler!
Yılda 12 Milyon Kişinin Ölümüne Neden Olan Enfeksiyon! Sebsis Nedir? Belirtileri Nelerdir? İşte ‘Sepsis’e Karşı 10 Etkili Önlem! mask
Yılda 12 Milyon Kişinin Ölümüne Neden Olan Enfeksiyon! Sebsis Nedir? Belirtileri Nelerdir? İşte ‘Sepsis’e Karşı 10 Etkili Önlem!
Şişkinlik Gaz ve Sindirim Sorunları Yaşıyorsanız Laktoz İntoleransınız Olabilir! Laktoz İntoleransı Nedir? Nelere Dikkat Etmeliyiz? mask
Şişkinlik Gaz ve Sindirim Sorunları Yaşıyorsanız Laktoz İntoleransınız Olabilir! Laktoz İntoleransı Nedir? Nelere Dikkat Etmeliyiz?
Eğer Gözleriniz Yanıyorsa Dikkat! Bilgisayarda Çok Çalışmak Gözleri Kurutuyor... mask
Eğer Gözleriniz Yanıyorsa Dikkat! Bilgisayarda Çok Çalışmak Gözleri Kurutuyor...
Kırmızı Pancar Tüketmenin Faydaları Nelerdir? Şimdi Pancar Zamanı! İşte Uzmanından Tüketim Tarifi... mask
Kırmızı Pancar Tüketmenin Faydaları Nelerdir? Şimdi Pancar Zamanı! İşte Uzmanından Tüketim Tarifi...
Taze İncirle Gelen 6 Fayda! Tam Bir Şifa Kaynağı... mask
Taze İncirle Gelen 6 Fayda! Tam Bir Şifa Kaynağı...
Anestezide Yan Etkilere ve Komplikasyonlara Dikkat! mask
Anestezide Yan Etkilere ve Komplikasyonlara Dikkat!
"Kuvvetli Grip Salgınları Bekleniyor. Astımlı Çocuklara Mutlaka Aşı Yaptırın” Prof. Dr. Demet Can’dan Uyarı! mask
"Kuvvetli Grip Salgınları Bekleniyor. Astımlı Çocuklara Mutlaka Aşı Yaptırın” Prof. Dr. Demet Can’dan Uyarı!

24 Eki 2022 - 11:00 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Çocuklarda Doğumsal Kalp Hastalığına Dikkat! İşte Doğumsal Kalp Hastalığında İhmale Gelmez 8 Sinyal! mask
Çocuklarda Doğumsal Kalp Hastalığına Dikkat! İşte Doğumsal Kalp Hastalığında İhmale Gelmez 8 Sinyal!
Kış Aylarında D Vitamini İhtiyacı Artıyor! Kilo Kontrolü Zorlaşıyor! İşte Kış Aylarında Sağlıklı Beslenme Tüyoları... mask
Kış Aylarında D Vitamini İhtiyacı Artıyor! Kilo Kontrolü Zorlaşıyor! İşte Kış Aylarında Sağlıklı Beslenme Tüyoları...
'Aşkın Saati'nde 'evet' dediler! Aşkın Saati Filmin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? mask
'Aşkın Saati'nde 'evet' dediler! Aşkın Saati Filmin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir?
Travmatik Olaylar Çocukları Nasıl Etkiliyor? Ebeveynler Nasıl Davranmalı? mask
Travmatik Olaylar Çocukları Nasıl Etkiliyor? Ebeveynler Nasıl Davranmalı?
Kemoterapi Nedeniyle Erken Menopoza Giren Kadınlara Öneriler! mask
Kemoterapi Nedeniyle Erken Menopoza Giren Kadınlara Öneriler!
Zeynep Bastık Büyük Konsere Hazır! Harbiye Konserine Özel Danslarla Geliyor.... mask
Zeynep Bastık Büyük Konsere Hazır! Harbiye Konserine Özel Danslarla Geliyor....
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL