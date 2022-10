Ankara Haber; Keçiören'de 5 Bin 112 Düğün ve Özel Gün İçin Ücretsiz Hizmet...

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Mahalle konaklarımızda ve düğün salonlarımızda sünnet, nişan, düğün, kına, mevlit, söz, doğum günü, asker kınası ve nikâh törenleri ücretsiz gerçekleştiriliyor. Göreve gelirken, ‘Keçiören’de evlenmeyen kalmayacak’ sloganıyla düğün salonlarımızı ücretsiz yapacağımızın sözünü vermiştik.

Evlenen, söz ve nişan yapan, asker uğurlaması düzenleyen ve diğer özel günleri için talepte bulunan vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk, hiç geri çevirmedik. Salonlarımızda ücretsiz ses sistemi, fotoğraf çekimi ve temizlik hizmetini de ücretsiz veriyoruz. Keçiörenlilerin her kuruşunu onlar için hizmete dönüştürüyor, sosyal belediyecilik çalışmalarımızı her geçen gün daha da yaygınlaştırmaya devam ediyoruz.” dedi.

Keçiören Belediyesi bu hizmetlerini ilçedeki Mevlana Düğün Salonu, Yunus Emre Düğün Salonu, Bademlik Düğün Salonu, Çaldıran Düğün Salonu, Abdurrahim Karakoç Düğün Salonu; Aktepe Mahalle Konağı, Atapark Mahalle Konağı, Bademlik Mahalle Konağı, Çiçekli Mahalle Konağı, Esertepe Mahalle Konağı, Karargâhtepe Mahalle Konağı, Osmangazi Mahalle Konağı ve Hüseyin Nihal Atsız Mahalle Konağı ile ücretsiz vermeye devam ediyor. ​