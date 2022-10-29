29 Eki 2022 - 18:45- Belediyeler G: 29 Eki 2022 - 18:46

Ankara Haber; Zaferin 99. Yılında Atamızın İzinde Atatürk Portreleri Resim Sergisi Gölbaşı’nda...

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Gölbaşı Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, “Zaferin 99. Yılında Atamızın İzinde" sloganıyla ressam Nevzat Can’ın Atatürk Portreleri – 7 ismiyle düzenlediği sergisine ev sahipliği yapıyor.

Ankara Haber; Zaferin 99. Yılında Atamızın İzinde Atatürk Portreleri Resim Sergisi Gölbaşı’nda... mask
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Zübeyde Hanım Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda 29 Ekim’de başlayıp 11 Kasım’a kadar devam edecek sergide, çeşitli Atatürk portreleri sergileniyor. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Cumhuriyet Bayramı’nda, anlamlı bir günde Atamızın portrelerini Gölbaşı’nda vatandaşlarla buluşturduklarını açıklayıp Gölbaşı’nın aynı zamanda bir sanat ve turizm kenti olduğunun altını çizerek herkesi sergiye davet etti. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Atatürk sinevizyonu gösterimi yapıldı. Ressam Nevzat Can konuşmasında, Gölbaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde Atatürk sergisini açtığı için katkıları dolayısıyla Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’e ve emeği geçen belediye personellerine teşekkür etti. 25 yağlı boya ve 14 kara kalem olmak üzere toplam 39 eserin sergide bulunduğu ifade eden Nevzat Can, Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak sözlerini sonlandırdı.    

Atatürk Portreleri sergisine MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Serdar Tekin, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanı Mikail Arıkan, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Doğan, ilçe protokolü, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. 

Tüm vatandaşların Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919’da Samsun'a çıkarak Milli Mücadeleyi başlatmış, 29 Ekim 1923 tarihinde de ‘Türk Milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.’ diyerek Cumhuriyetimizi ilan etmiştir. 99 yıl önce devralmış olduğumuz Cumhuriyet mirasımızı, aynı ruh ve bilinçle yaşatmaya devam ediyoruz.

Cumhuriyetimizin 100. yılına bir sene kala bu anlamlı sergimizde bir aradayız. “Zaferin 99. Yılında Atamızın İzinde” şiarıyla değerli sanatçımız Nevzat Can’ın Atatürk Portreleri -7 ismiyle düzenlediği resim sergisini, daha önce birçok sergiye de ev sahipliği yapan Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’mizdeki sergi salonumuzda sergiliyoruz. Bu anlamlı bayramı, Cumhuriyetimizin yıl dönümünü kutladığımız nice senelerimiz olsun.” diyerek sözlerini sonlandırdı. 

Sergi açılışında konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, Cumhuriyetimizin 99. Yılı dolayısıyla bir araya geldiğimiz sergide değerli hocamız Nevzat Can’ı tebrik ediyoruz diyerek, “Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl 100. yılımızı kutlayıp ikinci bir yüzyıla doğru yol alacağız. Cumhuriyet Bayramımızı tekrar kutluyorum, bizlerin burayı gelmesini sağlayan başta Nevzat Hocamız, Gölbaşı Belediye Başkanımız ve belediyemiz olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu. 

Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu konuşmasında, bugün ilk olarak öğrencilerin hazırladığı programda bulunduklarını ifade ederek, “Öğrencilerimizin heyecanını gördük. Gözlerdeki o heyecan tüm toplumumuzda bulunsun ve gelecek nesiller için devam etsin. Sabahleyin çocuklarımızın o heyecanını görmek bizi mutlu etti. Bu mutluluğu gelecek nesillere de ulaştırmak için başta eğitim kurumlarımız olmak üzere hepimizin çok fazla çalışması gerekiyor. Başta Nevzat Can hocamız olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum, Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.” dedi.

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29 Eki 2022 - 18:45 - Belediyeler

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