Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimin Özgürlükten Yana Olacağını Göreceğiz...

ANKARA (İGFA) - Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti yönetiminde yaptıkları değişikliklerden bahsetti.

Grup Başkanvekilimiz Mahir Ünal'ın affı ile boşalan yere Genel Başkan Yardımcımız Özlem Zengin'i teklif ettiklerini belirten Erdoğan, "Mahir Ünal arkadaşımıza görev süresi boyunca Meclisimize, partimize ve ülkemize yaptığı katkılar için şahsım, tüm arkadaşlarım, milletim adına teşekkür ediyorum. Kendisi ile farklı alanlarda yakın bir şekilde çalışmayı sürdüreceğiz. Sizlerin de takdiri ile bu görevi üstlenecek Özlem Zengin kardeşimize muvaffakiyetler diliyorum. Genel Merkezimizde boşalan Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığına da Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelerimizden Balıkesir Milletvekilimiz Belgin Uygur'u görevlendirdik" diye konuştu.

Girdikleri 15 seçimin tamamında kendilerinden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen millete teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli iradenin üzerinde 'demokrasin kılıcı' gibi duran ne varsa hepsini tehdit olmaktan çıkardıklarını söyledi.

Erdoğan, "Tam 20 yıldır Türkiye'ye aşkla hizmet ediyoruz. Allah'a hamdolsun 81 vilayetimizin her ilçesinde, her mahallesinde, her köyünde velhasıl vatan topraklarının her karışında eserlerimiz var" dedi.

"SIKIYSA ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMLERDE BAŞÖRTÜLÜ ADAYLARI KOY"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü ile ilgili açıklamalarına istinaden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim kendilerine rağmen çözüme kavuşturduğumuz başörtüsü konusunu bir gece yarısı gündeme taşıdılar. Bunu da bir yasa teklifiyle yaptılar. Biz de buna ailenin korunmasını esas alan anayasa değişikliği teklifimizle yanıt verdik" dedi ve "Sıkıysa önümüzdeki seçimlerde başörtülü adayları koy" diye ekledi.

"KİMİN ÖZGÜRLÜKTEN YANA OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arkadaşlarımız hazırlıklarını tamamladığımız anayasa değişikliği teklifimizi Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi ile ve Meclis'te grubu bulunan diğer siyasi partilerle görüşmeye başlıyorlar. Bugün tamamlanacak görüşmeler akabinde teklifimize nihai halini verip meclise sunacağız" dedi.

"Bu teklifin başörtüsü meselesini bir daha açılmamak üzere kapatacağına ve muhalefet için de bir turnusol kağıdı olacağına inanıyorum" diyen Erdoğan, "Kimin özgürlüklerden ve aileden, kimin de faşizmden ve sapkınlıklardan yana olduğunu göreceğiz. Anayasa değişikliği teklifimizin, geniş mutabakatla hayata geçmesini umuyoruz. Bu şekilde sonuca ulaşmazsa, halk oylaması da dahil diğer adımları atmaya hazırız" diye konuştu.