Ankara Haber; Engelsiz Başkent! İşitme Engelli Çocuklar İçin Yüzme Kursları Devam Ediyor...

Nisan ayında başlatılan yüzme kursuna katılan 6-15 yaş arasındaki 25 işitme engelli çocuk haftanın 2 günü Bülent Ecevit Yüzme Salonu’nda özel teknik ve yöntemlerle şampiyonluklara kulaç atıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte dezavantajlı grupları sosyal hayata dâhil etmek ve yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla projelerine hız kesmeden devam ediyor. EGO Spor Kulübü, İşitme Engelliler Federasyonu ve Salyangoz Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen “İşitme Engelliler Yüzme Kursu”ndan 6-15 yaş arası işitme engelli çocuk ücretsiz olarak yararlanıyor.

Nisan ayında başlatılan yüzme kursuna katılan 25 işitme engelli çocuk, haftanın 2 günü Yenimahalle Belediyesi Bülent Ecevit Yüzme Salonu’nda özel teknik ve yöntemlerle geleceğin Türkiye Şampiyonalarına hazırlanıyor.

YAVAŞ: “BÜYÜK BAŞARILARA HEP BERABER İMZA ATIYORUZ”

ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden eğitimin her alanında fırsat eşitliği vurgusu yaparak, şu açıklamada bulundu:

“Ankara’da engelleri hep beraber aşıyor, büyük başarılara hep beraber imza atıyoruz. EGO Spor Kulübü, İşitme Engelliler Federasyonu ve Salyangoz Derneği iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz İşitme Engelliler Yüzme Kursu’nda eğitim alan evlatlarımızı eşit bir hayata hazırlıyoruz.”

“SPORCULARIN ALT VE ÜST MİNİK YILDIZLAR KATEGORİSİNDE YÜKSELDİĞİNİ GÖRÜYORUZ”

EGO Spor Kulübü Başkanı Zafer Tekbudak, “1 Nisan 2022 tarihinde başlattığımız ve haftada 2 gün olarak devam ettirdiğimiz işitme engellilere özel yüzme eğitimi yoğun bir ilgiyle devam ediyor. Proje kapsamında 2 eğitmenimiz yaklaşık 25 sporcumuza eğitim veriyor. Sporcularımız alt ve üst minik yıldızlar kategorisinde yarışma seviyesinde yükseldiğini görüyoruz.

ABB Başkanı Mansur Yavaş ile Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar tarafından bu proje hayata geçirildi” dedi. Yeni bir projeyi daha hayata geçirdiklerini belirten Tekbudak, “İşitme engelli 8 ile 15 yaş arasındaki özel çocuklarımıza güreş, karate, badminton, judo, taekwondo gibi branşlarda eğitim vermeye başlayacağız. Bu tür faaliyetlerimizi hızlandırarak bundan sonra da devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

EGO Spor Kulübü İşitme Engelliler Yüzme Antrenörü Seda Artuç ise şunları söyledi:

“6-15 yaş arası işitme engelli çocuklarımıza bir yılı aşkın süredir antrenmanlarımız devam ediyor. Her geçen gün kendilerini daha da ileriye taşıyorlar. Önümüzde Türkiye Şampiyonası var. Çocuklarımızı bu yarışmalara hazırlıyoruz. Yaklaşık 25 lisanslı işitme engelli çocuğumuz var. Gayet başarılı bir şekilde ilerliyoruz.”

AİLELER KENDİLERİNİ ŞANSLI GÖRÜYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesinin işitme engelli çocuklara özel hayata geçirdiği ücretsiz yüzme kursu büyük yoğun ilgi görüyor.Yüzme kursuna çocuklarını getiren aileler ve çocukları kendilerini çok şanslı gördüklerini belirterek şunları söyledi:

-Ayşe Erol: “Öncelikle bize tanınan bu imkândan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Yüzme sporu çocuklarımıza hem sosyal aktivite oluyor hem de öz güven oluşturmasına yardımcı oluyor. Okuldan çıkınca koşarak geliyor. Hem hocasını hem de arkadaşlarını çok seviyor. Yarışmalara hazırlanıyorlar, kızım oldukça da hırslı başarılı olacağına da inanıyorum.”

-Melike Akyol: “Kızım doğuştan işitme engelli. Onlar için böyle bir aktivite bize sunulan güzel bir olanak oldu. Kızım buraya gayet mutlu geliyor. Burada yüzmeyi öğrendi ve su korkusunu yendi. Çocuklarımızın gelişmesi ve öz güven kazanması spora bağlı… Bizlere bu şansı verdikleri için çok teşekkür ediyorum.”

-Nisanur Erol: “Yüzmeyi çok seviyorum. Burada bir sürü arkadaşım oldu. Burada çok keyifli zaman geçiriyorum. Yüzmek benim için vazgeçilmez bir spor dalı. Bizim için bu bir şans oldu. Burada olmak mutluluk verici…”

-Muhammed Ekin: “Yarışmaya katılacağım için heyecanlıyım. Yüzmeyi burada öğrendim. Arkadaşlarımla ve öğretmenimle yüzmek çok zevkli… Her geçen gün yüzmeyi daha da öğreniyorum.”