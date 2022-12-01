01 Ara 2022 - 16:25- Dizi Fragmanları

İyilik 21. Bölüm Basın Özeti ve Görselleri Yayınlandı! İşte İyilik 21. Bölüm Fragmanı...

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2 Aralık Cuma saat 20.00’de yayınlanacak “İyilik” dizisinin 21. bölüm fragmanı, basın özeti ve görselleri yayınlanmıştır. Detaylar haber içeriğindedir...
İyilik 21. Bölüm Basın Özeti ve Görselleri Yayınlandı! İşte İyilik 21. Bölüm Fragmanı... mask
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Neslihan, çocuklarının velayetini alabilmek için Poyraz ile evlenmiştir. Murat çocukları annelerine karşı doldurur. Neslihan’ın Poyraz ile yeni bir hayat kurmak için, onları babalarına verdiğine inandırır ve Neslihan’ın çocukları görmemesi için elinden geleni yapar.

Koray’ın yurt dışına hiç gitmediği anlaşılır. Polis olayı araştırıyordur ve bulunan bir delille Damla’nın kapısını çalarlar. Damla’nın Koray’ı öldürdüğü ortaya çıkacak mıdır?

Kıskançlıktan deliye dönen Murat karşı atağa geçer ve Damla ile evlenir. Neslihan çocuklarına Damla’nın üvey annelik yapacak olmasını kabullenemez ama velayet Murat’ta olduğu için bir şey de yapamıyordur. Neslihan yine de çocuklarının yanında olabilmek için herkesi şaşırtacak bir yol bulur.

İYİLİK 21. BÖLÜMÜYLE 2 ARALIK SAAT 20.00’DE FOX’TA!
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01 Ara 2022 - 16:25 - Dizi Fragmanları

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