Beyin ve Hafıza Nasıl Geliştirilir? Neler Yapmak Gerekir? İşte Uzmanından Beyin ve Hafızayı Geliştirmeye Yönelik Üç Tavsiye!

Bir hafta boyunca diş fırçasının diğer elle kullanılmasını tavsiye eden Tarlacı, bu düzenin bir haftalığına tersine çevrildiğinde beynin diğer yarı küresinin çalıştırılmış olacağını kaydetti. Her gün düzenli bir şekilde kitap okunmasını da öneren Prof. Dr. Sultan Tarlacı, özellikle yeni kavramlar, yeni kişiler, yeni bilgiler öğretecek kitapların tercih edilmesini ifade etti. Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Sultan Tarlacı, beyin ve hafıza geliştirmeye yönelik üç önemli tavsiyede bulundu.

1-Her gün 10 dakika egzersiz yapın!

Bu önerilerden ilkinin, “her gün düzenli olarak 10 dakika egzersiz yapmak” olduğunu belirten Prof. Dr. Sultan Tarlacı, “Haftada her gün 10 dakika egzersiz yapmak gerek. ‘Fiziksel egzersizin beyne ne yararı olabilir ki?’ diye düşünebilirsiniz. Genelde bizler egzersizi bedensel sağlık, bedensel iyilik halini artırmak için kullanırız ama egzersizin düzenli yapıldığı zaman beyin sağlığı üzerinde de olumlu etkisi var.” dedi.

Egzersiz beyin kan akımını artırıyor

Hem hayvan deneylerinde hem de insanlar üzerinde yapılan çalışmaların egzersiz yani bacak ve vücut hareketinin olmasının beyin kan akımını artırdığını gösterdiğini ifade eden Prof. Dr. Sultan Tarlacı, “Özellikle hafıza ve bellek, beyin bölgemiz olan şakak beyin bölgemizde kök hücreler var. Egzersiz yapıldıkça kök hücrelerin orada filizlenerek yeni sinir hücrelerine dönmesinin oranı artıyor.

Normal şekilde düzenli egzersiz yapıldığı zaman çok belirgin olarak beyin kan akımı %7 - %8 oranında artıyor. Kan akımı artışı demek, beyne daha çok oksijen gitmesi, beynin kendini daha çok yenilemesi ve hafıza belleğin daha güçlü olması demek. Bunun için herhangi bir basit egzersizi hafta boyunca düzenli olarak 10 dakika yaparsanız yararını mutlaka göreceksinizdir.” diye konuştu.

2-Dişlerinizi diğer elinizle fırçalayın!

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Sultan Tarlacı, diğer bir önerisinin her gün düzenli olarak bir elle yapılan hareketin diğer elle denenmesi olduğunu söyledi. “Her gün düzenli olarak hangi elinizle dişlerinizi fırçalıyorsanız bir hafta boyunca bunun tersini yapmayı deneyin” diyen Prof. Dr. Tarlacı, “Günlük yaşamımızda devamlı olarak bir trans halindeyiz. Bütün işlerimizi bilinçdışı ve otomatik olarak yaparız. Kendinizi düşünün.

Sabah uyandığınızda yüzünüzü yıkamaya, dişlerinizi fırçalamaya lavaboya gidersiniz, kahvaltınızı hazırlar, arabanıza/servisinize biner işinize gidersiniz. Her şey otomatik sistem içerisinde olur ve burada düşünülecek çok bir şey yoktur. Her şey rutindir. Diş fırçalama da öyledir. Her gün dişlerinizi sağ elinizle fırçalıyorsanız, bir hafta boyunca sol elinizle fırçalamaya başlayın.” dedi.

Beynin diğer yarım küresi çalışacak

Bu hareket sayesinde beynin diğer yarı küresinin çalıştırılacağını ifade eden Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Sultan Tarlacı, “Sol elinizle yaptığınız zaman beynin plastik yapısı gereği, beyninizin sağ yarım küresi çalışmaya başlayacak. Yani bu düzeni bir haftalığına tersine çevirdiğinizde beyninizin diğer yarı küresini çalıştırmış olacaksınız. Peki, bunun neye yararı olabilir? Öncelikle yaptığınız eylemlere farkındalığınızı artırır. Çünkü tersini yaptığınız için otomatik eylemin dışına çıkmanız, üst farkındalığınızın ortaya çıkmasını tetikler.” dedi.

3-Her gün düzenli kitap okuyun!

Her gün düzenli olarak kitap okumanın da bir başka öneri olduğunu kaydeden Prof. Dr. Sultan Tarlacı, “Bazen beş sayfa, bazen kitabın bir bölümü gibi ihtiyaca bağlı olarak okunabilir. Köşe yazıları veyahut roman gibi kitaplardan söz etmiyorum. Öğrenme sürecinizi tetikleyecek, okurken yeni kavramları, yeni kelimeleri, yeni kişileri, yeni ilişkileri, yeni problem çözme biçimlerini öğretecek kitapları okumanız lazım.

Diğer kitapları da tabii ki okuyabilirsiniz ama beyninizi tetikleyecek, beyninizi ışıldatacak, beyninizin ateşlenmesini ve alevlenmesini sağlayacak olan daima yeni şeylerdir. Tekrarlı, sizleri zorlamayacak şeyler beyninizin üzerinde çok iz bırakmaz.” dedi.

Bu kitabı kavrayamam diye düşünmeyin

“Ben bu kitabı anlamam, bu kitabı kavrayamam” diye düşünülmemesi gerektiğini ifade eden Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Sultan Tarlacı, sözlerini şöyle tamamladı: “Bir şekilde bir noktasını kavrar, okudukça yeni kelimeler, kavramlar öğrenebilirsiniz. Sanat, felsefe gibi alanlarda yeni kişileri öğrenebilirsiniz. Yeni kişiler üzerinden başka kavramları da araştırmaya başlayıp zincir şeklinde ilerleyebilirsiniz.

Bunun başlangıcı, sizi zorlayacak ya da sizin uyarımınızı artıracak kitapları okumak ve bunun için de hedef koymak. Her gün zamanınıza ve isteğinize bağlı olarak kitabı ne kadar okuyacağınızı belirlemek sizin inisiyatifinizde.”