Bunlara Dikkat Eden Sürücüler Kışın Yolda Kalmıyor! Araçların kış bakımı nasıl yapılır?

Yurt genelinde soğumaya başlayan havalarla birlikte küresel ısınmaya bağlı olarak çetin geçmesi beklenen kış şartlarında, otomobillerle sorunsuz bir şekilde seyahat etmek büyük önem arz ediyor. Ancak belirli kontroller sağlanmadığı takdirde araçların çalışmayacağı ya da yarı yolda bırakacağını dile getiren uzmanlar, sürücülere pratik önerilerde bulunuyor.

Kış lastiğinin önemine dikkat çeken uzmanlar, yağışlı havalarda hayat kurtaran silecekler, far ve aydınlatma grubunun kontrolünü tavsiye ediyor. Ayrıca polen filtresi ve klima sistemi kontrolü de buğulanmalara karşı çözüm olarak öneriliyor.

İkinci el araç alım satımında hayatı kolaylaştıran Pilot Garage, sürücülerin yanında olmaya devam ediyor. Kış aylarında daha sık kullanılan araçların sağlıklı bir şekilde yol kat edebilmesi için sürücülerin çok basit önlemlerle araçlarını ve sevdiklerini koruyabileceğini söyleyen Pilot Garage uzmanları, yurt genelinde çetin bir kış mevsimi geçeceğini hatırlatıyor.

Bunlara dikkat eden sürücüler kış aylarında yolda kalmıyor

Uzmanlar, araçların düzenli olarak sürücüler tarafından kontrol edilmesinin, aracın ömrünü uzattığı gibi trafikteki can ve mal güvenliğini de üst seviyeye çıkaracağına dikkat çekiyor.

7 derecenin altındaki her hava koşulunda kış lastiği kullanımının olası yolda kalma senaryolarına karşı en önemli önlem olduğu belirten Pilot Garage ekibi, 3 mm’nin altında diş derinliğine sahip olan lastiklerin yenisiyle değiştirilmesi gerektiğin söylüyor. Ayrıca zorlu şartlar için bagajda kar çorabı, zincir, çeki demiri ve halat, reflektör, takoz, ilkyardım setinin bulunmasını tavsiye ediyor.

Aşağıdaki önerilere kulak veren sürücüler ise kış aylarında yolda kalmadığı gibi konforlu ve güvenli yolculukların tadını çıkarıyor: