Türk sinemasının Efsane İsmi Salih Güney Ameliyat Oldu! Salih Güney Hastalığı Nedir, Son Sağlık Durumu Nasıl?

Türk sinemasının efsanevi jönü Salih Güney, ünlü isimlere yaptığı göz kapağı operasyonlarıyla tanınan Op. Dr. Tuncay Sezgin’e ameliyat oldu. Güney, “Seyircim beni hep eskisi gibi genç ve yakışıklı görmek istiyor...” dedi.

BURSA (İGFA)- Göz kapağı estetiği operasyonu alanında Türkiye'nin en başarılı hekimlerinden olan Op. Dr. Tuncay Sezgin, tanınmış isimlere yaptığı ameliyatların ardından ünlülerin doktoru haline geldi.

Bugüne dek çok sayıda ünlü ismi ameliyat eden Sezgin’in kapısını çalan bu kez usta sanatçı Salih Güney oldu. Yıllar önce göz torbalarını aldırdığını belirten Güney, bu kez göz kapaklarına operasyon yaptırdı. Ameliyat öncesi konuşan 77 yaşındaki sanatçı, “Sevenlerim, seyircim beni hep eski günlerdeki gibi genç ve yakışıklı görmek istiyor. Ben de bunun için ameliyat olmaya karar verdim. Estetiğe karşı değilim. İmkanı olan herkes yaptırsın” şeklinde konuştu.

ARTIK BANA ROL VERMİYORLAR...

Uzun zamandır gerek ekrandan gerekse beyaz perdeden uzak kalan Salih Güney, muhalif duruşu nedeniyle yasaklı ilan edildiğini itiraf etti. Bu sebeple kendisine artık rol teklif edilmediğini belirten Güney, “Ne olursa olsun ben doğru bildiğimi söylemekten vazgeçmem” dedi. Güney’in ameliyatını gerçekleştiren Op. Dr. Tuncay Sezgin ise “Ben de Salih Güney filmleri izleyerek büyüyen milyonlardan biriyim. Bugün kendisini ameliyat edecek olmak benim için ayrı bir onur ve mutluluk. İnşallah kendisini 10 yaş daha gençleştireceğiz” ifadelerini kullandı.