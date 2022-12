Ankara Haber; Keçiören'de Şehit Mustafa Ünal Ortaokuluna Laboratuvar ve Kütüphane!

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Şehit Mustafa Ünal Ortaokulu’na kurulan laboratuvar sınıfı ve kütüphanenin açılışı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un katıldığı açılış töreniyle gerçekleştirildi.

Öğrenci, öğretmen ve velilerin katılımıyla yapılan açılışta konuşan Başkan Turgut Altınok, “Milletleri ihya eden eğitimdir. Yine milletleri zillete ve yoksulluğa düşüren eğitimsizliktir. Rabbimin ilk emri de ikra, yani okudur. Çağımız bilgi ve teknoloji çağı. Bilgi ve teknolojiye sahip olan ülkeler şuan dünyanın en güçlü ve en zengin ülkeleridir. Bizim de üretmemiz lazım. İHA ve SİHA’larımız var, robotlarımız, roketlerimiz, denizaltımız, uçak gemimiz var. Ama bunlar yeterli değil. Çünkü bilgi ve teknolojinin sonu yok. Bugün dünyanın en güçlü şirketleri yazılım şirketleridir. Yazılım şirketleri, dünyanın köklü petrol, silah ve ilaç şirketlerini geçmiştir. Yakın zamanda Teknoloji Merkezimizi açtık. Ankara'da tektir. Burada bilim insanlarımızı, geleceğin yazılımcılarını yetiştireceğiz inşallah.” dedi.

Alanda bulunan öğrencilere bir dizi tavsiyelerde de bulunan Altınok konuşmasını şöyle sürdürdü: “Teknoloji bilimlerine, yer bilimlerine, uzay bilimlerine, gök bilimlerine kafa yoracaksınız. Her biriniz bir kütüphane olacaksınız. Her biriniz gelecekte ülkeyi yöneteceksiniz. Ona göre kendinizi en iyi şekilde yetiştireceksiniz. Bizden açık çek var okullarımıza... Laboratuvar ve kütüphanelerimize ne istiyorsanız isteyin verelim. Tarihimizi, geçmişimizi, kimliğimizi, milli ve manevi değerlerimizi iyi öğrenin. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni nasıl kurdu, onu öğrenin. Nasıl yedi düveli yendiğini, Türk milletinin nasıl yeniden küllerinden doğduğunu öğrenin. Okuyun, her alanda bilginiz olsun. Geleceğiniz daha parlak ve daha aydınlık olsun inşallah. Sizleri seviyoruz. Kütüphanemiz cıvıl cıvıl olsun. Laboratuvarlarımızdan da bilim insanlarımız, fen bilimcilerimiz çıksın. Gözlerinizden öpüyorum.”

Okulda ismi yaşatılan şehit Mustafa Ünal’ı da rahmet ve minnetle andığını dile getiren Altınok, “Şehitlerimize ve gazilerimize, şehit ve gazi ailelerimize minnettarız. Devletimizin kurucusu büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz.” diye konuştu.

Başkan Altınok konuşmasının ardından öğrenci ve öğretmenlerle birlikte kurdele keserek laboratuvar ve kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi. ​