Ankara Haber; Pursaklar’da Çocukların Yüzleri Gülüyor! Hayme Ana Hanım Evi Kursları...

Pursaklar’da Çocukların Yüzleri Gülüyor. Yardımlaşma, paylaşma ve dayanışmayı ön planda tutan Pursaklar Belediyesine bağlı Hanım Evleri kursiyerleri, Ankara Çocuk Evleri Sitesi’nde kalan çocuklara kıyafet yardımında bulundu.

Pursaklar Belediyesi Hayme Ana Hanım Evi’nin kurslarına katılan kadınlar, Ankara Çocuk Evleri Sitesi’nde kalan çocukları mutlu etmek için hazırladıkları hediyelerle yüzleri güldürdü.

Ankara Çocuk Evleri Sitesi’ndeki çocukların yalnız olmadığını hissettirmek isteyen kursiyerler, 30 çocuğun ihtiyacını giderecek olan kıyafet ve oyuncakları yetkililere teslim etti.

‘‘Hanımların bu derece önemli sosyal projelere imza atmaları bizleri mutlu ediyor’’

Çocuk evlerinde kalan her bir çocuğun kendileri için ayrı ayrı önemi olduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Hanım Evlerimizdeki kursiyerlerimizin, hayata geçirmek istedikleri sosyal sorumluluk projelerine her zaman destek veriyoruz. Kursiyerlerimiz, hazırladıkları hediyeleri Ankara Çocuk Evleri Sitesi’ndeki yavrularımıza teslim ederek yüzlerini güldürdü. Hanımların bu derece önemli sosyal projelere imza atmaları bizleri mutlu ediyor. Yardımsever kursiyerlerimize ve bu güzel kampanyaya destek veren tüm hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum. Elimizden geldiğince her zaman çocuklarımızın yanlarında olmaya devam edeceğiz’’ dedi.