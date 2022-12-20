Ankara Haber; Beypazarı Belediyesi Peyzaj Çalışmalarına Başladı! Yeni Sistem Başarı Sağladı....

Beypazarı Belediyesi mevsimlik peyzaj çalışmalarında yeni bir sistem uygulamaya başladı. Tohum, gübre, malç ve yapıştırıcı gibi malzemelerin su ile birlikte bir makine tankı içerisinde karıştırılması ile elde edilen karışımın hortum vasıtasıyla ince bir tabaka şeklinde toprağa püskürtülmesi yolu ile yapılan ve günümüzde kullanılan en etkili çim ekme yöntemi olan Hydroseeding (püskürtme çim) sistemi ile Hıdırlık’ta peyzaj çalışmaları gerçekleştirildi.

Diğer çim ekme yöntemlerine göre daha avantajlı olan bu sistem ile tohumlama ve sulama ayrı ayrı yapılmıyor, tohumlar el yordamıyla ekilmiyor.Bu yöntem ile dik yamaçlar yeşillendirilirken zamandan ve maliyetten tasarruf ediliyor.