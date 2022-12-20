Müge Anlı’yı Çoklu İlişki İtirafıyla Donup Bırakmıştı! Derya Yalçınkaya’ya Ne Oldu? Derya Yalçınkaya Öldü mü, İntihar mı Etti? Programa Çıkmama Sebebi…

Ekranların en çok izlenen gündüz kuşağı programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına damga vuran Derya Yalçınkaya, kayıplara karıştı. Ortaya çıkan bir paylaşımı nedeniyle bazı sosyal medya kullanıcıları Derya Yalçınkaya’nın intihar ettiğini iddia etmeye başlamıştı ki, konuya ilişkin açıklama geldi. Peki, Derya Yalçınkaya’ya ne oldu? Derya Yalçınkaya öldü mü, intihar mı etti? Müge Anlı’daki Derya Yalçınkaya şimdi ne yapıyor, neden programa çıkmıyor? İşte, detaylar…

Şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Selim Yalçınkaya’nın ölümünü araştırmaya geçtiğimiz aylarda başlayan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, yaptığı araştırmalar sonucunda vefat eden genç adamın boşandığı eşi Derya Yalçınkaya olarak tanınan Derya Hanım’a odaklanmıştı. Derya Yalçınkaya’nın köyde pek çok kişi ile aynı anda ilişki yaşadığı ortaya çıkmış ve yaşadığı ilişkiler esnasında çekilen fotoğraflar ile şantaj gördüğü öğrenilmişti. Bu gelişmeler ile tüm Türkiye’nin gündemine oturan Derya Yalçınkaya bir süredir Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkmamaya başladı!

Çoklu ilişki itirafı ile herkesi şoke eden Derya Yalçınkaya hem Müge Anlı ile Tatlı Sert programında hem de sosyal medya platformlarında tartışılan isimlerden biri haline gelmişti. Bir süredir ortalarda gözükmeyen Derya Yalçınkaya’nın hakkındaki görüşler nedeniyle intihar ettiği iddiası geçtiğimiz haftalarda ortaya atıldı. Bu konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmayan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu araştırmacı gazeteci Müge Anlı, Derya ve ailesinin Selim Yalçınkaya cinayetine gelen yayın yasağı nedeniyle programda olmayacaklarını ifade etmişti. Yasak ile ikna olmayan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı izleyicisi ise, Derya Yalçınkaya’nın ölüp ölmediğini merak etmeye başladı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya çıkan karışık özel yaşamı ile sosyal medyanın gündeminden bir an olsun düşmeyen Derya Yalçınkaya’nın ölmediği kesinleşti. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde yeniden kullanmaya başlayan Derya Yalçınkaya, son olarak; “Dağ olsa bu kadar ihanete yıkılırdı. Ama ben yıkılmadım” ifadelerini profiline ekledi. Öte yandan Derya Yalçınkaya Instagram’dan paylaşım; TikTok’tan ise video yayınlamaya devam ediyor.