Kosova-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubundan ATO'ya Ziyaret...

Kosova-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Enis Kervan, Başkan Yardımcısı Visar Korenica, Grup Üyeleri Mergim Lushtaku, Valantina Bunjaku, Time Kadrijaj, Eman RRahmani, Labinote Demi Murtezi, Büyükelçilik Müsteşarı Gent Gjikolli ile birlikte ATO Başkanı Gürsel Baran’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan ATO Başkanı Baran, Türkiye-Kosova Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Bursa Milletvekili Zafer Işık’ın davetiyle ülkemizde bulunan Kervan ve beraberindeki heyeti Ankara Ticaret Odası’nda ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye’nin Kosova ile tarihi, kültürel bağları ve ortak değerleri olduğunu ifade eden Baran, iki ülke halkının yüzyıllar boyunca bir arada barış ve kardeşlik içinde yaşadığını söyledi. Türkiye ile Kosova arasında sağlanacak çok yönlü iş birliğinin, Balkanlar'ın istikrar ve refahına katkı sağlayacağına inandıklarını kaydeden Baran, “Türkiye ve Kosova arasında 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren Serbest Ticaret Anlaşması hükümleri geçerli.

Ancak verilere baktığımızda iki ülke arasındaki yakınlığın ticaret rakamlarına yeterince yansımadığını ve ticaretimizin bir milyar doların altında kaldığını görüyoruz. İki ülke arasındaki yakın ilişkileri ticaret rakamlarına da yansıtmalıyız” dedi. Baran, konuşmasında Ankara ve Ankara Ticaret Odası’nın çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

“ANKARA’DAN PRİŞTİNE’YE DİREKT UÇUŞ”

Ankara Ticaret Odası olarak Başkent’ten yurt dışına direkt uçuşlar konusunda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Baran, Ekim ayı içerisinde THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat’ı ziyaret ederek, yeni destinasyon önerilerini içeren bir dosya sunduklarını söyledi. Ankara’dan Priştine’ye direkt uçuşun da önerileri arasında yer aldığını kaydeden Baran, “Gönül bağımız olan topraklarla şehrimiz arasında direkt ulaşım bağı olmasını da çok istiyoruz. Ankara’dan Kosova’ya direkt uçuşlar ticaretimizi de geliştirir” dedi.

BAŞKENTLİ YATIRIMCILARI KOSOVA’YA BEKLİYORUZ

Kosova-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Enis Kervan ise yaptığı konuşmada, Ankara ile Priştine arasındaki ilişkileri geliştirmek istediklerini belirterek, Başkentli yatırımcıları Kosova’ya davet etti. Kervan, devlet kurumları, ticaret odaları ve iş insanlarının da katılımıyla ortak bir toplantı önerisini de dile getirdi.

Kosova’da sağlık sektöründe boşluk bulunduğunu kaydeden Kervan, Kosova sağlık turizminin genellikle İstanbul üzerinden gerçekleştiğini söyledi. Ankara’nın hastaneleri ve sağlık kuruluşlarıyla sağlık sektöründe önemli bir merkez olduğunu ifade eden Kervan, bu alanda Kosova ve Ankara arasında bağlantı kurmak istediklerini de söyledi.

Ziyarette, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Çağlar Yılmaz ve Balkan Ülkeleri Kültür Araştırmaları ve İşbirliği Platformu Başkanı Hıfzı Kuruşa da yer aldı.