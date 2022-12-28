28 Ara 2022 - 13:47- Gündem G: 28 Ara 2022 - 13:58

2021 Yılında 2.8 Milyon Kişi Göç Etti! İşte İlk Kez Açıklanan Tüik Verilerine Göre 'Göç' Nedenleri ve İlleri...

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Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2021 yılında 2 milyon 777 bin 797 kişi iller arasında göç etti. Bu nüfusun yüzde 52,5'ini kadınlar oluşturdu. En çok göç alan il İstanbul, en az göç alan il ise Ardahan oldu.
2021 Yılında 2.8 Milyon Kişi Göç Etti! İşte İlk Kez Açıklanan Tüik Verilerine Göre 'Göç' Nedenleri ve İlleri... mask
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Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nden ilk kez göç etme nedeni bilgisi üretildi. Bu verilerden yola çıkan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılına ilişkin 'İç Göç İstatistikleri'ni yayımladı.

EN ÇOK GÖÇ ALAN İL İSTANBUL, EN AZ GÖÇ ALAN İL İSE ARDAHAN OLDU

İstanbul, Ankara ve İzmir 2021’de en çok göç alan şehirler oldu. 385 bin 328 kişi İstanbul’a, 197 bin 702 kişi Ankara’ya ve 131 bin 394 kişi de İzmir’e göç etti. 4 bin 750 kişinin göçtüğü Ardahan ise en az göç alan şehir oldu. Ardahan’ı 7 bin 54 kişi ile Tunceli ve 7 bin 474 kişi ile Kilis takip etti.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR, AYNI ZAMANDA EN ÇOK GÖÇ VEREN İLLER OLDU

408 bin 165 kişi İstanbul’u terk ederken, Ankara’dan 165 bin 604 kişi, İzmir’den ise 109 bin 470 kişi de başka illere taşındı. Bayburt, Ardahan ve Tunceli de en az göç veren şehirler oldu.

Ülke genelinde ise 20-24 yaş arasındaki gençler, en fazla göç eden yaş aralığını oluşturdu. Buna göre bu yaş grubundaki 731 bin 284 kişi yaşadıkları illerden başka illere taşındı.

Bu insanların 396 bin 145'i eğitim, 84 bin 531'i işe başlamak/iş bulmak ve 44 bin 95'i ise daha iyi konut ve yaşam koşulları nedeniyle göç etti.

ÜLKEMİZDE 2021 YILINDA EN ÇOK 20-24 YAŞ GRUBUNDAKİ NÜFUS GÖÇ ETTİ

Türkiye'de 2021 yılında en çok eğitim nedeniyle göç hareketliliği yaşandı. Erkeklerde ve kadınlarda en önemli göç nedeni eğitim oldu

İkamet ettiği ilden başka bir ildeki üniversiteye kayıt yaptıran gençlerin oranı üniversitelerin bulunduğu illere göre incelendiğinde, bu oranın en yüksek olduğu il, yüzde 17,5’lik oran ile Isparta oldu. Isparta’yı, yüzde 16,8 ile Bayburt ve yüzde 16,7 ile Burdur izledi.

Cinsiyete göre göç etme nedeni ve göç eden nüfus oranı, 2021

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28 Ara 2022 - 13:47 - Gündem

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