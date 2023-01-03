Gençlerbirliği'nin transfer yasağı kaldırıldı! Müjdeyi Başkan Akdaş Verdi - Ankara Spor Haberleri

Başkent ekibinin, resmi internet sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı ‘Kamuoyuna Duyurulur’ başlıklı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:“Geçmiş sezonlarda kulübümüzde oynamış olan 9 futbolcunun alacaklarından ve geçmiş dönemlerden devam eden vergi borçlarından kaynaklı, 1,5 yıldır FIFA’nın uygulamış olduğu transfer yasağı, Başkanımız Niyazi Akdaş ve Yönetim Kurulumuzun yoğun çaba ve girişimleriyle bugün itibariyle resmi olarak açılmış bulunmaktadır.”

Müjdeyi Başkan Akdaş verdi

Devre arası kamp çalışmalarını Antalya Lara’da sürdüren Gençlerbirliği’nin hazırlıklarını yerinde takip etmek için kulüp başkanı Niyazi Akdaş, Başkan Vekili Kubilay Güvenç ve yönetim kurulu üyesi Kenan Memiş ziyaret etti. Teknik ekip, futbolcular ve personelle kısa bir toplantı yapan Başkan Akdaş, 1,5 sezondur kapalı olan transfer yasağını kaldırdıklarının müjdesini verdi. Yönetim, teknik ekip, futbolcu ve personele bundan sonra çok büyük bir yük ve sorumluluk düştüğünü belirten Başkan Niyazi Akdaş; “Yönetim olarak transfer tahtasının açılabilmesi için gecemizi gündüzümüze kattık ve amacımıza ulaştık. Bizler üzerimize düşen görevi yerine getirmiş bulunmaktayız. Bu saatten sonra her şey sizlerin elinde. Hepinize güvenimiz sonsuz. Aramıza yeni katılan ve katılacak olan oyuncularımızla daha güçlü bir takım oluşturduğumuzu düşünüyorum. Sezonun ikinci yarısında sizlere inanan, güvenen camiamızın ve taraftarımızın yüzlerini güldürün. İyi ve verimli bir kamp dönemi geçirin sezonun ikinci yarısı hep birlikte sevinelim. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Gençlerbirliği Günü Çift Antrenmanla Tamamladı

Teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde hazırlıklarını Antalya Lara’da sürdüren başkent ekibi, günü çift antrenmanla tamamladı. Günün ilk antrenmanına ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan kırmızı-siyahlı ekip daha sonra mobilizasyon çalışmasına geçti. 5’e 2 top kapma oyunu oynayan ve çeşitli pas organizasyonlarında bulunan başkent ekibi dar alandaki çift kale maçla günün ilk antrenmanını tamamladı. Isınma koşusuyla başlayan akşam antrenmanı, saha kenarına kurulu istasyonlarda yapılan koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Koordinasyona yönelik oyun ve gruplar halinde yapılan çeşitli pas organizasyonlarının ardından kırmızı-siyahlı ekip kanatlardan orta, şut ve gol organizasyonlarında bulundu. Günün ikinci antrenmanı yarı sahada oynanan çift kale maç ve bireysel şut çalışmasıyla son buldu.