Orta gelirliye konut kredisi projesi detayları belli oldu! Orta Gelir Konut Kampanyası şartları nedir, kimler başvurabilecek?

ANKARA (İGFA) - Orta gelirliye konut kampanyasına yönelik ayrıntılar açıklandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim” projesiyle ilgili detayların 16 Ocak'tan itibaren kurulacak web sitesi üzerinden takip edilebileceğini belirterek, "Taksitler hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek" dedi.

Türkiye, yeni bir yüzyıla adım attığını belirten

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 28 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı’nın başladığını ilan ettiğini, bununla yepyeni bir dönemin açıldığını hatırlattı.

Bakan Kurum, “Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim" kampanyasıyla ilk etapta 100 bin ailenin birkaç ay içerisinde ev sahibi yapılacağını açıkladı.

Kurum, kampanyaya başvuru süreciyle ilgili şunları kaydetti:

"Öncelikle, yüklenici firmalarımız belirleyeceğimiz kriterlere uygun yapılan konut projeleriyle birlikte bu kampanyamıza dahil olacaklar. Konut almak isteyen vatandaşlarımız, kendi ödeme koşullarına uygun daireleri seçecekler ve bankaya başvuracaklar.

Bankalarımız da uygunluk durumunda krediyi vatandaşımıza tahsis edecek ve satın alma süreci başlayacak" dedi.

"AZAMİ 15 YIL VADE OLACAK"

"0,69’dan başlayan oranlarla, konut kredilerindeki 10 yıl vade uygulamasını 5 yıl arttırarak 15 yıla çıkarıyoruz" diyen Kurum,

15 yıl boyunca enflasyon oranı veya gelirdeki değişimlere göre taksitlerin hane gelirinin yüzde 40’ını geçmeyeceğini hatta birçok taksitte yüzde 25-30’lar seviyesine düşeceğini açıkladı.

https://youtu.be/_TZcHEg5-UY

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de,

asgari peşinat oranını yüzde 10 olarak belirlediklerini belirterek, azami 15 sene vadeyle sağlanacak finansman da faiz/kar payı oranı yüzde 0.69’dan başlayacağını kaydetti

Bakan Nebati, sağlanacak finansmanın İstanbul'da en çok 5 milyon lira, 2. bölge illerinde en çok 3 milyon lira, 3. bölge illerinde en çok 2 milyon lira olacağını söyledi.

“Haksız fiyat artışı gerçekleştirdiği tespit edilen kişiler, gereği yapılmak üzere ilgili birimlerle paylaşılacaktır” diyen Bakan Nebati, konuşmasında, “Vatandaşlarımızın refahını artırmak için enflasyonla amansız bir mücadele verdiğimiz şu dönemde çok net ve altını çizerek vurgulamak isterim ki piyasa gerçekleri dışındaki fiyatlamalara müsamaha göstermeyeceğiz. Mayıs ayında açıkladığımız konut finansmanı sonrasında yaşadıklarımızın tekrar yaşanmaması için ve toplumun büyük bir kısmını ilgilendiren böylesine önemli bir adımda tüm verilerimizi hazır bir şekilde elimizin altında tutuyoruz. Kesinlikle müsamaha göstermeyeceğimiz konusunun altını tekraren çiziyorum" ifadelerine yer verdi.

Toplantıda Bakan Nebati ve Bakan Kurum’un konuşmaları ardından soru-cevap bölümüne geçildi.