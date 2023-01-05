05 Oca 2023 - 12:04- Belediyeler G: 05 Oca 2023 - 12:05

Ankara Haber; Pursaklar'da Ertuğrul Başkan Her An Sahada Her An Halkının Yanında!

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Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, günün ilk ışıkları ile birlikte başladığı esnaf ve vatandaş ziyaretlerini gün boyu sürdürmeye devam ediyor.
Ankara Haber; Pursaklar'da Ertuğrul Başkan Her An Sahada Her An Halkının Yanında! mask
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Sahadan bir an olsun ayrılmayan ve her an ilçe halkı ile bir arada olmaya önem veren Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, esnaflar ve vatandaşların yoğun ilgi ve teveccühleriyle karşılaşmaya devam ediyor. Cadde ve sokakları karış karış gezen Ertuğrul Başkan, ilçe halkının taleplerini büyük bir dikkatle dinleyip not alırken, ilçede gerçekleştirilen ve yapımı devam eden çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuyor. 

‘‘Yapacağımız her türlü hizmette, projede ve yatırımda; hemşehrilerimizin fikrini alıyor ve onlara kulak veriyoruz’’

Her daim vatandaşların arasında olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Fırsat buldukça esnaflarımızla ve vatandaşlarımızla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Halkımızın istek ve önerilerini birebir dinleme imkânı buluyoruz. Yapacağımız her türlü hizmette, projede ve yatırımda; hemşehrilerimizin fikrini alıyor ve onlara kulak veriyoruz. Vatandaşlarımız ile hep iletişim halinde olmaya, ilçemizi birlikte yönetmeye devam edeceğiz’’ dedi.
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05 Oca 2023 - 12:04 - Belediyeler

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