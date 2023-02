Ankara Haber: Sürdürülebilirliğin ve Teknolojinin Merkezi Gölbaşı’nda...

Cumhuriyetin 100. yıl dönümü dolayısıyla, çalışmalarına kararlılıkla ve azimle devam eden Gölbaşı Belediyesi, “Gölbaşı’nın 5G’si”ni, akıllı kent uygulamalarını Türkiye’nin İlk Dijital Temel Atma Töreni’yle Vilayetler Evi’ndeki lansmanda paylaştı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek konuşması esnasında canlı yayınla kar küreme araçlarına bağlanarak uygulama sayesinde yol temizleme çalışmalarını katılımcılara izletti, uygulama içindeki kısımlara tabletinden bağlanarak lansmana katılanlara akıllı kent projelerini uygulamalı olarak anlattı.

Etkinliğe katılanlar VR Gözlükleri takarak Tulumtaş Mağarası, Üniversiteler Caddesi, Spor Merkezleri, Eğitim Merkezleri gibi yerleri sanal olarak gezme imkânı buldu. Konuşmaların ardından protokol üyeleri birlikte sahnede Gölbaşı’nın 5G’si projesinin dijital olarak açılışını gerçekleştirdi.

Türkiye’de ve dünyada Gölbaşı’nın öncülerinden olacağı akıllı kent uygulamalarını da kapsayan 5G; genç, güvenli, geri dönüşüm, gelişmiş ve gelecek kelimelerini temsil ediyor. Hitit ordusunun geçiş güzergâhı olan Külhöyük kazısı ile geçmişine sahip çıkan, Sanat Sokağı’nda kültürünü geleceğe taşımak için çalışmalarına devam eden Gölbaşı Belediyesi, 5G ile ilçenin geleceğine yatırım yapıyor.

5G ile beraber Gölbaşı’nı akıllı kent haline getirecek olan Gölbaşı Belediyesi, akıllı kent uygulamaları kapsamında; akıllı afet yönetimi, akıllı sulama, akıllı ulaşım gibi projeleri hayata geçiriyor.

Gölbaşı Belediyesi büyük veri ve yapay zekâyı kullanarak kaynak verimliliği sağlayıp tasarruf ederek ilçedeki yaşam kalitesini artırıyor. Çevreci bir yönetim sergileyen Gölbaşı Belediyesi, geri dönüşüme önem verirken karbon ayak izini azaltmak için de çalışmalarına devam ediyor. Nesnelerin interneti teknolojisi geçiş yapan Gölbaşı Belediyesi, gerçek zamanlı olarak verileri analiz ederek tasarrufa katkı sunuyor, bu sayede vatandaşlar daha güvenilir ve hızlı hizmet alıyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya konuşmasında, “Ben buraya teşekkür etmek için çıktım. Sayın Belediye Başkanımız, Değerli Belediye Başkan Yardımcımız 5G’nin ne olduğu ile ilgili kapsamlı bilgiler verdiler. Teknoloji konusu tabi hep gündemde. Teknolojinin çok güzel yanları var.

Türkiye’de bu konuda ilklerden olduğu için Sayın Belediye Başkanımız Ramazan Şimşek’i bu atılımından ve hızından dolayı kutluyorum. Bu hizmeti gerçekleştiren ve buna destek veren herkese teşekkür ediyorum. Gölbaşı’nın son 30,40, 50 yılında olmayan değişiklikler olmaya başladı artık. Gölbaşı’nın iki yakasının birleşmesiyle beraber ve süreci devam Büyük Gölbaşı Projesi ile Gölbaşı’nın çehresi değişmeye başladı. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bakanlıklarımıza ve Belediye Başkanımıza bu konularda tekrardan teşekkür ediyorum. Cumanız mübarek olsun.” dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız konuşmasında, “Cumhur İttifakı’nın bir belediyesi olan Gölbaşı Belediyemizin ve diğer kurumlarımızın ne kadar büyük işler yaptığını bu organizasyonla ortaya koymuş olduk. Bizlere bu vizyonu sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a çok çok teşekkür ediyorum. Bakanlığımızın sunduğu altyapı sistemiyle Belediyemizin akıllı uygulamalarıyla çok değerli bir işbirliği ortaya çıkmış. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.” dedi.

TÜRKSAT Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok konuşmasında, “ Dijital dönüşüm yaşadığımız şehirleri ve belediyelerimizi önemli şekilde dönüştürmektedir. Akıllı şehirler farklı sistemlerin birbirleriyle uyum içinde çalıştığı, vatandaşların hayatlarını kolaylaştıran şehirlerdir. Biz TÜRKSAT olarak bu konuda önemli adımlar atıyoruz. Bakanlıklarımızla koordineli şekilde çalışıyoruz. Gölbaşı’mıza da TÜRKSAT olarak desteğimiz devam ediyor.” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürü İsmail Tüzgen konuşmasında, “Bu 5G’nin başı Genç ile başlıyor sonu Gelecek ile bitiyor. Çok güzel kurgulanmış. Gölbaşı çevre açısından çok iyi olduğu gibi teknoloji açısından da çok iyi hale gelecek, burada Akıllı bir Yaşam Laboratuvarı oluşturuyoruz. Akıllı şehir dijital şehir demek değildir, akıllı şehir yaşamı kolaylaştıran uygulamalar demektir. Zaman içerisinde bunu hepimiz göreceğiz.” dedi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Cumhuriyetimiz yeni yüzyılına girerken, ikinci asrımıza yakışır projeler üretebilmek için gece gündüz durmadan çalışıyoruz. Kısa sürede önemli ve başarılı işlere imza attığımız Gölbaşı için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ankara’nın can damarı ve akciğeri olan Gölbaşı ilçemiz artık teknolojin ve sürdürülebilirliğin de kalbi olma yolunda ilerliyor.” dedi.

Başkan Şimşek konuşmasına şu şekilde devam etti: “Kısa zamanda çok büyük işler başardık. Bu başarının sırrı ortaya koyduğumuz slogan ile hayata geçti. “Başkentte Başka Kent”, işte bu çıkışımızla yola koyulduk. Stratejik öneme sahip Gölbaşı’nın; tarım, sanayi, turizm, öğrenci kenti olmasının yanı sıra teknolojiye ve gelişime olan özlemini de sona erdirmeyi amaçladık.”

“Bu temelde kazma da, kürek de yok. Her şey dijital.”

Başkan Şimşek, “İlk gün arkadaşlarıma verdiğim talimatım ‘Öyle bir kent tasarlayacağız ki her alanda gelişen, büyüyen, örnek alınan ve yaşanabilen güvenli bir ilçe olacak’. İşte bu anlayışla yaptığımız her çalışma bize büyük bir data ve kurumsallık kazandırdı. Bu birikimi dijital dünyaya açmak için o günden beri çalışıyoruz ve bugün yeni yüzyılın teknoloji kenti olma yolunda altyapısını hazırlamış, “Akıllı Kent Laboratuvarı” olmayı başarmış ilk belediye durumundayız. Büyükşehir Belediyeleri dâhil olmak üzere her kurumun örnek alacağı bir sistemin temelini bugün atıyoruz. Bu temelde kazma da, kürek de yok. Her şey dijital.” dedi.

“Gölbaşı’nın 5G’si ile ilçemizin kapılarını dijital olarak da tüm dünyaya açacağız, 100.yılın Model Kenti olma yolunda ilerliyoruz”

Başkan Şimşek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Gölbaşı’nın 5G’si ile ilçemizin kapılarını dijital olarak da tüm dünyaya açacağız. Kültürel ve tarihi değerlerinin yanında özellikle son dönemde tüm dünyanın konuştuğu Tulumtaş Mağaramız ile adından söz ettiren ilçemiz, söz verdiğimiz gibi “100. Yılın Model Kenti” olma yolunda ilerliyor.

Bir tarım ve sanayi bölgesi olduğu gibi aynı zamanda bir öğrenci merkezi olan güzel ilçemiz, genç kardeşlerimize yakışır şekilde teknolojiye ve sürdürülebilirliğe yatırım yapıyor. Gençlerimizin her türlü kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına destek olduğumuz gibi gelecek vizyonlarına da katkıda bulunmak en büyük görevimiz.”

“Büyük Gölbaşı Merkezi Projemiz, ilçemizi Ankara’nın cazibe merkezi haline getiriyor. Bunların yanında ilçemiz teknolojik olarak da dünya standartlarında hizmetler sunuyor. Yeşilin ve mavinin başkenti olan Gölbaşı ilçemizi artık sürdürülebilirliğin ve teknolojinin de merkezi yapıyoruz. Coğrafi Bilgi Sistemleri altyapımızı tamamlandık, tüm verileri tek bir sistemde değerlendiriyoruz.

İlçemizde 5 adet Üniversite ve 2 adet Teknokent var, bu kurumlarla gerekli işbirliklerini yapıyoruz. Bu hizmetlere ulaşmanız için ücretsiz Wi-Fi alanları oluşturduk ve internete erişimi kolay hale getirdik. Aklınıza gelen tüm soruları dijital belediyecilik ile çözeceğiz.”

“Gölbaşı’nı sıfır karbon salınımı yapan örnek bir ilçe haline getireceğiz”

Başkan Şimşek, “İlçemize gelen misafirlerimizi yönlendirmek için dijital bir gezi rehberi hazırlıyoruz, çalışmalar devam ediyor. Akıllı Pazar ve akıllı konteyner projemiz bitmek üzere. Pazar sistemi önem arz ediyor. Nerelerde pazar kuruluyor, hangi pazarda ne kadar yoğunluk var, pazarlarda hangi ürünler var, hangileri azalıyor, fiyatları ne, artış azalış durumu nedir gibi soruların hepsinin cevabı Akıllı Pazar Sistemi ile akıllı kent kapsamında cevap bulacak.

Yani vatandaşlarımız hiç yerinden kalkmadan, konforlu şekilde bu bilgilere ulaşmış olacak. Parklardaki hava durumu ve rüzgâr durumu gibi verileri vatandaşlarımız evde görebilecek. Oğlum, kızım orada başına güneş çarpar, sen şu parka git orası daha az rüzgârlı gibi uyarılarda bulunabileceksiniz.” dedi.

Başkan Şimşek, “Engelli vatandaşlarımıza yönelik çok önemli projelerimiz var, hayata geçirdiğimiz engelli şarj istasyonlarımız gibi o projeleri de duyuracağız ve finalde ilçemizi “engel tanımayan ilçe” yapacağız. Her vatandaşımızın güvenliğine önem veriyoruz. Bu projelerin yanında ilçemiz gençlerini değişen dünyanın dinamiklerine hazırlamak için yazılım, yapay zekâ ve siber güvenlik gibi konularda eğitmeyi planlıyoruz. Gölbaşı’nın gençleri dünyanın her yanında geçerli yetkinliklere sahip olacaklar inşallah.” diye konuştu.

Başkan Şimşek, sözlerini “Biz, Gölbaşı Belediyesi olarak gençlerimiz için, geleceğimiz için, aziz çınarlarımız büyüklerimiz için, tüm Gölbaşı için çalışmalarımıza, araştırmaya, geliştirmeye ve uygulamaya devam ediyoruz.

Türkiye’nin 100. Yıl vizyonuna ayak uyduran Cumhur İttifakı belediyemizin bu aşamaya gelmesine katkı sağlayan başta Cumhurbaşkanımızın vizyonuna, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin desteklerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın katkılarına, bürokratlarıma ve bu projenin hayata geçmesi için büyük fedakârlıklarda bulunan değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Ayrıca burada bulunan ve her zaman yanımızda olan Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mevlüt Karakaya Ağabeyime minnettarlıklarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışan bir kararlılıkla ve azimle çalışmalarını sürdürüyoruz. “Gölbaşının 5G’si” şehrimiz, ülkemiz ve Ankara’mızın incisi Gölbaşı’mız için hayırlı olsun.” şeklinde noktaladı.

Lansmana MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürü İsmail Tüzgen, TÜRKSAT Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, Teknokent Genel Müdürü Güray Değerli, TÜRKSAT Bilişim Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Savaş, Gölbaşı MHP İlçe Başkanı Serdar Tekin, Gölbaşı AK Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan, Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Bölümü Dekanı Semiyha Tuncel, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Dekan Yardımcısı Berna Çağlar Eryurt, Meclis Üyeleri, Ziraat Odası Başkanı, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı, muhtarlar, davetliler ve vatandaşlar katıldı. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek lansmana eşi Yeşim Şimşek ile beraber katıldı.

Önceden ayarlanmış programları olduğu için lansmana katılamayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, MHP Grup Başkanvekili Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir programa telgraf gönderip başarı dileklerinde bulundular.

“Gölbaşı’nın 5G’si”, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın katkıları, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in vizyonu ve belediye personelinin azimli çalışmaları ile hayata geçiyor. Proje ile Gölbaşı, geçmişi ve geleceği en iyi şekilde yaşatıp tecrübelerin ve hayallerin Gölbaşı’nda yaşayan insanların hayatına kararlılıkla dokunduğu, Cumhuriyetin 100. yılına yakışan bir bölge haline geliyor.

