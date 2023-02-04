04 Şub 2023 - 09:56- Belediyeler G: 04 Şub 2023 - 09:57

Ankara Haber: Başkentte Tüm Caddeler Açık! Ankara Büyükşehir’in Karla Mücadele Çalışmaları Sabaha saatlerine Kadar Devam Etti...

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Kar yağışının dün akşam saatlerinde Ankara’da etkisinin göstermesinin ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sabah saatlerinde evlerinden çıkacak vatandaşların ulaşımının ve günlük hayatlarının aksamaması için teyakkuza geçti.
Ankara Haber: Başkentte Tüm Caddeler Açık! Ankara Büyükşehir’in Karla Mücadele Çalışmaları Sabaha saatlerine Kadar Devam Etti... mask
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Başkentte etkili olan kar yağışıyla birlikte Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, teyakkuza geçti. Sahada 1020 araç ve 2 bin 489 personeli ile kar ve buzlanmaya karşı mücadelesini gece boyunca sürdürdü. ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın sosyal medya hesapları üzerinden çalışmalarla ilgili Ankaralıları bilgilendirdiği gece boyunca ABB’nin kar küreme araçları “kartakip.ankara.com.tr” adresi üzerinden canlı olarak takip edilebildi.  Büyükşehir ekipleri, Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) koordinasyonunda merkez ve çevre ilçelerde karla mücadele çalışmalarını 7/24 esasına dayalı olarak sürdürüyor.

YAVAŞ KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI HAKKINDA VATANDAŞLARI BİLGİLENDİRDİ

Büyükşehir Belediyesi, gece boyunca 1020 araç ve 2 bin 489 personel ile sahada mesai yaptı.

Karla mücadele çalışmalarını yakından takip eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden de Başkentlileri bilgilendirdi. Sabah saatlerinde yaptığı paylaşımında “Mesai arkadaşlarımız sabaha kadar görevinin başında çalışmalarına devam etti. Tüm ana arterlerimiz, bulvar ve caddelerimiz açıktır.

İşinize rahatça gidebilirsiniz. -5 derece hava sıcaklığı nedeniyle buzlanma ile mücadelemiz sürüyor. Tedbirli olalım” ifadelerini kullanan Yavaş, yol durumlarına “kartakip.ankara.com.tr” adresi üzerinden ulaşılabileceğini hatırlattı. 

ÇALIŞMALAR CANLI OLARAK İZLENİYOR

Türkiye’de ilk kez Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın hayata geçirdiği proje kapsamında “kartakip.ankara.com.tr” adresi üzerinden vatandaşlar karla mücadele çalışmalarını canlı olarak takip edebiliyorken, araçların konumuna, çalışma güzergâhlarına ve plaka bilgilerine de anlık ulaşabiliyor. Böylece evine, işine ya da başka bir yere araçlarıyla gidecek olan Başkentliler caddelerin durumu hakkında bilgi edinebiliyor.

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04 Şub 2023 - 09:56 - Belediyeler

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