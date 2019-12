​Emirates, Dhaka'ya günlük dördüncü seferine 29 Mart’ta başlıyor

Emirates, Dhaka'ya günlük dördüncü seferini daha önce duyurulan 1 Haziran 2020 yerine 29 Mart 2020 tarihinde başlatmaya hazırlanıyor. Günlük dördüncü sefer, Emirates'in Dhaka'ya yaptığı haftalık sefer sayısını 21'den 28'e çıkarırken, şirketin 6 kıtaya yayılan global rota ağındaki yolculara kusursuz bir bağlantı imkanı sunuyor.

Emirates Batı Asya ve Hint Okyanusu Ticari Operasyonlar Kıdemli Başkan Yardımcısı Ahmed Khoory şu açıklamalarda bulundu: "Emirates'in planlanan günlük dördüncü Dhaka seferiyle ilgili yaptığımız duyurudan beri, ileriye dönük kayda değer sayıda rezervasyon aldık ve sefere olan talepte önemli bir artış gördük. Bu, ülkenin güçlü ekonomik büyümesinin, global bir ticaret ve iş ortağı olarak cazibesinin ve Bangladeşli gezginlerin dünyayı keşfetme arzusunun bir göstergesidir. Tüm bu faktörlerden ilham alarak günlük dördüncü seferlerin başlama tarihini 29 Mart 2020'ye çektik. Yeni sefer yolculara daha çeşitlendirilmiş ve esnek bir program sunacak ve Avrupa, Amerika Kıtası, Afrika ve Orta Doğu'ya kolay ve kusursuz bir bağlantı sağlayacak."

Yeni sefer, 42 Business Class ve 310 Ekonomi Sınıfı koltuktan oluşan iki sınıflı yapıya sahip Boeing 777-300ER ile gerçekleştirilecek. Bu her iki yönde her hafta 280 ton ilave yük kapasitesi sağlayacak. Emirates SkyCargo halihazırda her hafta 800 tondan fazla yük kapasitesi sunuyor.

EK588 no.lu uçuş 22:30'da Dubai'den kalkarak ertesi gün 5:20'de Dhaka'ya iniş yapacak. EK589 no.lu dönüş uçuşu ise 8:00'da Dhaka'dan kalkarak 11:00'de Dubai'ye iniş yapacak.

Emirates olağanüstü uçak içi hizmetleriyle biliniyor. Yolcular, şirketin ödüllü uçak içi eğlence sistemi "ice" ile en yeni film, TV programları, müzik, canlı TV, podcast, sesli kitap ve oyunların da yer aldığı 4500'den fazla kanalla keyifli bir seyahat geçiriyor. Çocuklar ise çocuk filmleri, çizgi filmler, oyunlar, ücretsiz oyuncaklar ve çocuk menüsü servisiyle eğlenceli vakit geçiriyor. Aileler, uçağa öncelikli binişten yararlanabiliyor ve Dubai Uluslararası Havalimanı'ndaki bebek arabalarını ücretsiz kullanabiliyorlar.

Yolcular hem bölgesel lezzetlerin hem de dünya mutfağının ve ikram edilen içeceklerin tadını çıkarırken, Emirates kabin ekibinin ödüllü ağırlama hizmetinden yararlanacaklar. Emirates, Ekonomi Sınıfı için 35 kg ve Business Class için 40 kg olmak üzere cömert bagaj izni politikalarına sahiptir. Şirket ayrıca tüm kabin sınıflarında 20 MB ücretsiz kablosuz internet imkanı sunuyor.

Emirates yolcu talebini karşılamak adına yıllar içinde Dhaka seferlerini kademeli olarak arttırarak 1986 yılında haftada iki seferden 2013'te günde üç sefere çıkardı. Son 33 yılda, şirket Dubai ve Dhaka arasında 9,9 milyondan fazla yolcu taşıdı.