Yeni Yıla Yeni Bir Cilt İle 10 Adımda Merhaba Diyebilirsiniz

Cildinizi 10 adımda yeni yıla hazırlayın!

Cilt bakımı 20’li yaşlardan itibaren yapılmalı ancak bunu henüz bir rutin haline getirmediyseniz “bu yılbaşı” başlamak için iyi bir zaman olabilir. Cilt bakımıyla ilgili 10 adımı uygulayarak çok daha parlak, ışıltılı ve pürüzsüz bir cilde kavuşabilirsiniz.

Cildinizin daha sağlıklı ve bakımlı olması için beslenmeden uyku düzenine, cildi temiz tutmaktan nemlendirmeye kadar dikkat edilmesi gereken pek çok nokta var. En önemlisi de cilt bakımını bir yaşam rutinine dönüştürmek. Bunu henüz yapmadıysanız “bu yılbaşı” başlamak için iyi bir zaman olabilir. Bu şekilde çok daha parlak ve pürüzsüz bir cilde kavuşabilir, ayrıca uygun ürünleri kullanıp daha yoğun bir bakıma geçerek yılbaşında ışıldayabilirsiniz.

Yüzde 100 doğal ve yüzde 100 teknolojik ürünleriyle dikkat çeken Thalia Natural Beauty’nin cilt bakımını bir yaşam rutinine dönüştürmek isteyenlere önerileri var:

1. Günde 8-10 bardak su için. Bu şekilde kırışıklıklar ve yıpranmalar cildinizden uzak durur.

2. Sebze ve meyve ağırlıklı, vitamin ve protein açısından zengin, şeker ve karbonhidrattan uzak bir beslenme düzenine geçin. Sağlıklı bir beslenme düzeni, güzel ve genç bir cildin vazgeçilmezidir.

3. Cilt sağlığı ve güzelliği için düzenli uyku çok önemli bir faktör, bu nedenle uykusuz kalmayın! Uykusuzluk insanın kendisini sadece yorgun, halsiz ve enerjisiz hissetmesine neden olmaz, aynı zamanda serbest oksijen radikallerini ortaya çıkararak cildinizin kırışmasına, esnekliğini yitirmesine, cilt enfeksiyonlarının belirmesine sebebiyet verir.

4. Stresten uzak durmaya çalışın.

5. Güneş koruyucu ürünleri sadece yazın değil her gün kullanın. Unutmayın ki güneşin zararlı etkileri her an hayatımızın içinde.

6. Temizlik ve hijyene önem verin. Yüzünüzü her akşam uygun ürünlerle makyaj kalıntılarından arındırın. Bunu yapmazsanız uyku süresince yüzünüzde kalan makyaj, göz çevrenizde ve yüzünüzde kırışıklık oluşmasına neden olur. Makyaj yapmamış olsanız dahi yüz ve göz çevresi temizleme ürünlerini kullanın.

7. Cildinizi daima nemli tutun. Cilt tipinize uygun ürünlerle yüzünüzü ve boynunuzu nemlendirin. Doğal yağlanmanın yok denecek kadar az olduğu göz çevresi için özel hassasiyette ürünler kullanın.

8. Daha derin temizlik ve nemlendirme için peeling ve maske yapın.

9. Cilt bakımına 20’li yaşlardan itibaren başlayın. Daha ileri yaşlarda “yaşlanma karşıtı” ürünleri tercih edin.

10. Yaşınıza, cilt tipinize uygun doğal ürünler seçin.

Thalia Natural Beauty’den yoğun bakım için ürün önerileri

Thalia Natural Beauty Sakura Yüz Temizleme Köpüğü ile keyifle arının. Sakuranın (kiraz ağacı çiçeği) mis kokulu köpüğünü yüzünüze sürün, tüm temizleme ve arıtma işlemini ona bırakın. Yaşlanma karşıtı ürün, cildinize kaybettiği nemi geri kazandırır. Cildinizde kolajen oluşumunu teşvik eder ve cildinizin elastikiyetini artırır. Pürüzsüz ve neme doymuş bir cilt yaratır. (Fiyat: 39,99 TL – 200 ml)

Thalia Natural Beauty Keep Fresh Serisi White Musk & Argan Yağlı Yüz Peelingi ile cildinizi pürüzsüzleştirin ve canlandırın. Beyaz miskin büyüleyici parfümüne ve argan yağının gücüne sahip olan ürün, cildin nem dengesini koruyarak ölü hücrelerden arınmasına, cilt yüzeyinin pürüzsüzleşmesine, gözenek ve kusurlu görünümün azalmasına yardımcı olur. (Fiyat: 19,99 TL – 75 ml)

Thalia Natural Beauty Coconut Oil Besleyici ve Onarıcı Yüz Maskesi ile cildinize yoğun beslenme ve nemlendirme hediye edin. Yaşlanma belirtileri üzerinde de etkili olan ürün uygulandığı andan itibaren cildinize aydınlık ve canlı bir görünüm kazandırır. Hindistan cevizi özleriyle cildinizi yoğun olarak beslerken shea yağıyla cildinizin nem dengesini düzenler. (Fiyat: 29,99 TL- 100 ml)

Thalia Natural Beauty Aloe Vera Serisi Onarıcı ve Nemlendirici SOS Serum ile cildinizi en derin katmanlarına kadar besleyin. %90 aloe vera özsuyu içeriğine sahip olan ürün cildinizi büyük bir hızla nemlendirir, gerginliğini hafifletir, nem dengesini geri kazanmasına yardımcı olur. Ayrıca cildinizdeki yaşlanma etkilerini azaltırken cilt enfeksiyonlarının giderilmesini destekler. (Fiyat: 44,99 TL- 10 ml)

Thalia Natural Beauty Innovative Organik Tsubaki Yağlı Göz Çevresi Bakım Kremi ile göz çevrenizi ışıldatın. İçeriğindeki eşsiz yağlar ve bitki özleriyle göz çevresi bakımı için aradığınız her şeyi bir arada sunan ürünün en önemli etken maddesi olan tsubaki (kamelya yağı), göz çevrenize yoğun bir bakım sunar. Pürüzsüz, bakımlı, daha sıkı ve genç bir cilt dokusuna kavuşmanıza yardımcı olur. (Fiyat: 69,99 TL- 30 ml)

Thalia Natural Beauty Midnight Rose Arındırıcı ve Dengeleyici Yüz Kremi ile dupduru bir görünüme kavuşun. Ürün, gül suyuyla zenginleştirilmiş formülüyle cildinizin yağ kontrolünü yapar ve ihtiyacı olan doğal nemi sağlar. Cilt yorgunluğunu giderir, çevresel etkenlere karşı cilt bariyerinizi destekler. Antioksidan özelliği sahip olan gül, cildi gençleştirir ve canlandırır, kırışıklıkları azaltır. (Fiyat: 79,99 TL- 50 ml)