Özel çocuklardan "Farkımla Güzelim" defilesi

ÖZEL ÇOCUKLARDAN FARKIMLA GÜZELIM DEFILESI

YENIMAHALLENIN ENGELLILERI FARKIMLA GÜZELIM DEDI

Yenimahalle Belediyesi tarihi bir defileye ev sahipliği yaptı. Belediye bünyesinde bulunan Nefes Engelliler Sosyal Tesislerinde eğitim gören 23 engelli çocuk birbirinden renkli tasarımlarla podyumda boy gösterdi. Özel defilenin kıyafetlerini çocukların istek ve hayalleri doğrultusunda Yenimahalle Belediyesi anaokulu ve gündüz bakımevi öğretmenleri tasarladı. Heyecanın bir an olsun azalmadığı defilede birbirinden özel mankenler rengârenk kostümleri ile podyumda boy gösterdi.

Ankara Konağı Fethi Yaşar Salonunda düzenlenen Farkımla Güzelim adlı özel defilede çocukları ve aileleri Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize YaşarTBMM Başkanvekili Levent Gök ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Boran da yalnız bırakmadı.

YENIMAHALLEDE ENGELLILER DE MUTLU

Başkan Yaşar Kentte yaşayan engelli engelsiz her yurttaşımızın mezhebi ırkı inancı düşüncesi ne olursa olsun yaşamaktan mutlu olduğu bir kenti yaratmak için 11 yıldır mücadele ediyoruz. Çok yol aldık. Yenimahalle bugün her konuda Türkiyeye örnek gösterilen bir ilçe haline geldi. Bunu hep beraber yaptık. Sizin verdiğiniz vergilerle yasaların bize verdiği yetkiyle yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz çünkü Yenimahalle cumhuriyetin ilçesidir ve cumhuriyete yakışır Mustafa Kemal Atatürke yakışır bir şekilde yönetmek için uğraşıyoruz. Her zaman söylüyorum. Engelli olmak kader değildir. Her yurttaş potansiyel engelli adayıdır. Onun için engelli yurttaşlarımıza acıyarak değil sevgiyle saygıyla bakmak zorundayız. Bunu öğretmeye çalışıyoruz. Onların da engelsiz yurttaşlar kadar yaşam hakkı olduğunu eşit yurttaş olduğunu herkese bilinçli bir şekilde öğretmeye çalışıyoruz dedi.

HEPIMIZIN IÇI ISINDI

TBMM CHP Grup Başkanvekili Levent Gök ise Her zaman güzel çalışmalarıyla sadece Ankarada değil Türkiyede de örnek alınan bir belediye olan Yenimahalle Belediyemizin ve onun değerli başkanı Fethi Yaşarın yine bugün hepimizin içini ısıtan bir programla bizi buluşturdu. Hayata tutunuyor engelliler. Engelli kardeşlerimiz diyor ki bizim önümüzdeki engelleri kaldırın biz hayatımızı devam ettiririz. Kaldırımlarda otobüslerde ya da başka yerlerde siz engelleri çözün biz zaten engelli olmaktan çıkarız. Engelli olmayan yurttaşlar nasıl davranıyorsa o şekilde davranırız diyorlar. Kendilerine güveniyorlar. Özgüvenleri büyük engelli kardeşlerimizin diye konuştu.

EN KÜÇÜĞÜ 3 EN BÜYÜĞÜ 35 YAŞINDA

Defilede yer alan 3 ile 35 yaş arasındaki özel mankenlerin performansları profesyonel mankenleri aratmadı. Çocukların hayal dünyalarına ve önem verdikleri konular çerçevesinde hazırlanan korsan melek denizkızı prenses ve masal kahramanı kıyafetleri giyen mankenler alkışlar eşliğinde podyumda salındılar. Özel mankenler kreş öğretmenleri eşliğinde podyumda sevgi dağıtırken salonda da duygu dolu anlar yaşandı. Kimi konuklar gözyaşlarını tutamazken kimileri çocuklarını program sonuna kadar ayakta alkışladı.

Defilenin finalinde ise10. Yıl Marşı eşliğinde bayrak tasarımlı kıyafeti ile sahneye çıkan Alican Bıçak coşkuyu zirveye çıkardı. Konuklarla birlikte marşa eşlik eden Başkan Yaşar Levent Gök ile birlikte özel mankenlere Teşekkür Belgesi ve hediyelerini verdi.