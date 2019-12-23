​Düşük bütçe ile hayalinizdeki tatile sahip olmanız için 7 öneri

Tatil Zamanlamasını İyi Ayarlayın

Herkes turistik bölgelere yazın gitmek ister. Havanın güzel olduğu, turistik yerlerin en canlı hallerini aldığı ve sosyal medyada en fazla paylaşımın yapıldığı zamanlarda gitmeyi herkes ister. Ancak amacınız düşük bütçe ile tatile çıkmaksa turistik yerlerin en popüler olduğu zamanlarda değil, yoğun olmayan sezonda gitmeyi tercih edin. Özellikle küçük sahil beldelerini tercih ederseniz kalabalıkların gittiği, plajların boşaldığı bu zaman zarfında konaklama, yemek ve hediyelik eşyalar için çok daha uygun fiyatlı anlaşmalar yapabilirsiniz.

İndirim Sitelerinden Yararlanın

Son yıllarda sayıları artmış olan indirim siteleri, uçak bileti, konaklama, etkinlik, araba kiralama ya da yemek için çok uygun fiyatlı alternatif önermektedir. Bu sitelerde dikkat etmeniz gereken ise satın aldığınız şeylerin kullanım tarihlerine dikkat etmeniz. Genellikle yoğun olmayan saat ya da günleri seçerek kullanım alanınızı sınırlayan kuponları almadan önce dipnotlara dikkat etmek gerekir.

Otel Tutmak Yerine Ev Kiralayın

Airbnb ve benzeri siteler otellere kıyasla hem ev konforuna daha yakın hem de daha ucuz olacak konaklama seçenekleri sunar. Ayrıca tam donanımlı mutfağa sahip olacağınız için yiyecek masraflarınızın da azalacağını unutmayın. Rezervasyonunuzu yaparken ek masraflara dikkat edin, gecelik masraflar toplandığında temizlik ya da komisyon ücretleri ile toplam masraf beklediğinizden yüksek çıkabilir.

Hafif Seyahat Edin

Ekstra yükler için ekstra fiyatlar ödendiğini hepimiz biliyoruz, ancak son yıllarda çıkan alternatifler ile uçağa sadece el çantası ile giderek daha uygun fiyatlı uçak biletleri alabiliyorsunuz.

Ücretsiz Günlerden Yararlanın

Birçok şehirde ayın ya da yılın belirli günlerinde müzelere ya da diğer önemli turistik mekanlarına ücretsiz giriş imkanı sunar. Örneğin Paris’teki Louvre, her ayın ilk Pazar günü ücretsiz giriş imkanı sunmaktadır. Girişi 15 euro civarında olan bu müzeye ücretsiz giriş imkanı kaçmaz. Bu ve bunun gibi birçok imkan bulunmakta, bir şehre gitmeden önce araştırmakta fayda var!

Dışarıda Yiyeceğiniz Yemekleri Sınırlandırın

Yeni bir ülkeye gitmenin bir amacı da yeni yemekler tatmak biliyoruz, ancak her öğünü dışarıda yemek seyahatin en pahalı harcaması olabilir. Dışarıda yeme haklarınızı gerçekten hak eden mekanlara saklayarak ve onun dışındaki öğünleri evde hazırladıklarımız ile geçiştirerek uygun fiyatlı bir tatil yapabilirsiniz.

Ev Bakıcısı Olun

İnsanların evini kiralamaya çıkan bir alternatif ise ev bakıcısı olmak! Bu tarz uygulamaları kullanmak için yapmanız gereken tek şey güvenilir olduğunuzu kanıtlamak. Anlaşmanıza bağlı olarak ev sahibinin evcil hayvanını beslemek ya da çiçeklerini sulamanız gerekebilir ama ücretsiz konaklama imkanına sahip olduğunuzu unutmayın!