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Pursaklar’da Sertifika heyecanı

Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanımevi üyesi hanımlar, ‘Çocuk Gelişimi’ kursunu başarıyla tamamlayarak sertifika aldı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Her ay yüzlerce hanıma sertifika veren Pursaklar Belediyesi ve Halk Eğitim Müdürlüğü, ilçede eğitim seferberliğini sürdürüyor. Belediyenin sunmuş olduğu imkânları değerlendiren hanımlar, özverili çalışmaları ve gösterdikleri gayretlerle geleceğe emin adımlarla yürümeye devam ediyor. Kişisel gelişimden mesleki kurslara kadar birçok konuda ücretsiz hizmet alan hanımlar, katıldıkları kursları başarıyla tamamlayıp MEB onaylı sertifika sahibi oluyor. Bu kapsamda çocuk gelişimi kursuna katılan 18 kursiyer, 380 saatlik eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazandılar.

Kurslara düzenli olarak katılan ve birçok alanda ileri seviyede eğitim alan hanımlar meslek edinmenin mutluluğunu yaşadı. Kursiyerler aldıkları eğitimler ve MEB onaylı sertifikalarla hem meslek sahibi oluyor hem de sektörlerde iş bulma imkânı elde ediyor.

Kursun önemine dikkat çekerek, bir çocuğun ilk eğitimini annesinden aldığını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Gelecek nesli çok iyi yetiştirmeliyiz. Çocukların eğitimi, annelerinden başlar. Bu eğitim temeli üzerine bina inşa edilir. Anne eğitimin merkezindedir. Bilimsel araştırmalar doğrultusunda, doğumdan 6 yaşa kadar olan dönem, insan gelişimi açısından en önemli dönem olarak kabul edilmektedir. Kursiyerlerimiz, burada aldıkları eğitim ile kendi çocukları ve yakın çevrelerindeki çocukları bilinçli bir şekilde yetişmelerine katkı sağlayacaktır.  Kursiyerlerimizin hepsini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi.

Hizmetlerden memnun kalan hanımlar, kendilerine bu imkanı sağlayan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’e, Halk Eğitim Müdürlüğüne ve eğitmenlere teşekkür ettiler.
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Bugün 11:04 TSİ Ankara/ Pursaklar- Belediye

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